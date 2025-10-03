Premio Tenco 2025, “Con la memoria”: date, vincitori e ospiti della rassegna di Sanremo

Doppiata la boa dei suoi cinquant’anni, il Premio Tenco rinnova il suo appuntamento con il pubblico a Sanremo. L’edizione 2025 della rassegna della canzone d’autore si svolgerà dal 23 al 25 ottobre al Teatro Ariston di Sanremo, con titolo “Con la memoria”.

Premio Tenco “Con la memoria”

“In un periodo storico in cui l’esercizio della Memoria è sempre più carente… anche la memoria musicale pare non godere di grande salute”, spiega il direttore artistico della rassegna Sergio Secondiano Sacchi, motivando così il filo conduttore che guiderà incontri e scelte artistiche.

Per altro è un momento in cui la canzone d’autore sembra avere sempre più difficoltà ad attecchire tra i giovanissimi. Il Tenco in questo senso rimane un punto di riferimento insostituibuile. Pochi giovani, a volte pochissimi: ma con idee e qualità.

D’altronde tutti i più grandi autori italiani sono passati dal Premio Tenco: e non necessariamente dal Festival anche se la storia ha dimostrato che una cosa non esclude l’altra e che di tanto in tanto anche il festival pop per eccellenza ha saputo riconoscere i grandissimi autori: Roberto Vecchioni, Enrico Ruggeri, Riccardo Cocciante.

Quest’anno anzi le parti si sono invertite: e il Festival tutto sommato è stato utile a segnalare il vero trionfatore della stagione che anche al Premio Tenco non può che essere Lucio Corsi.

Premi Tenco com’è nato

I riconoscimenti del Premio Tenco sono decisi dal comitato direttivo del premio. Funziona così dal 1974, da quando la rassegna nacque in un baretto poco lontano dal festival, proprio nei giorni del festival, per volere di alcuni appassionati e imprenditori del settore che consideravano il Festival di Sanremo poco rispettoso della tradizione italiana della cultura d’autore. Tra questi Amilcare Rambaldi. E proprio lì, dove Tenco decise di uccidersi in un drammatico epilogo del festival del 1967 quando la sua canzone “Ciao Amore Ciao” venne esclusa dalla finale.

Tenco salì nella sua camera dell’Hotel Savoy, la #219, e dopo aver chiamato il direttore della sua casa discografica e la sua fidanzata di allora, si sparò con un colpo di rivoltella alla testa.

Due i riconoscimenti: il Premio Tenco (assegnato direttamente dal Club Tenco alla carriera di cantautori e operatori culturali, solitamente internazionali) e le Targhe Tenco (assegnate al di fuori della Rassegna da una giuria di oltre 200 membri a quelle che sono le migliore produzioni della stagione.

I premi e le targhe Tenco

Il premio Tenco andrà alla carriera a Baustelle – che a breve terranno due concerti a Roma e Milano prima di concedersi una pausa, Goran Bregovic, Ricky Gianco, Daniele Silvestri e Tosca. Il Premio all’Operatore culturale va a Tito Schipa Jr. Il Premio SIAE a Mimmo Locasciulli “per i cinquant’anni della sua iscrizione” con “Canzone di sera”.

Il Premio Yorum viene conferito alla memoria del poeta e attivista palestinese Refaat Alareer; il Grup Yorum sarà ospite per ritirarlo.

Le Targhe Tenco ai migliori dischi dell’anno avranno come grande protagonista proprio Lucio Corsi, miglior album e miglior canzone per Volevo essere un duro. Miglior album in dialetto: Furèsta di La Niña, miglior opera prima: Mi Piace di Anna Castiglia, miglior album di interprete Kaleidoscope di Ginevra Di Marco Miglior album a progetto: Pagani per Pagani di Caroline Pagani.

Premio Tenco: conduzione e ospiti

Le tre serate saranno presentate da Antonio Silva ogni sera con un partner diverso: giovedì 23 Lorenzo Luporini, venerdì 24 Silvia Boschero, sabato 25 Andrea Scanzi

Tra gli ospiti annunciati che hanno già confermato la loro presenza: Paolo Angeli, Simone Cristicchi (con Gnu Quartet, Moni Ovadia, Emma Nolde, Lamante, Pierdavide Carone, Omar Pedrini con Massimo Priviero, Ricky Portera, Gianni Coscia, David Riondino con Sara Jane Ceccarelli, Arianna Antinori, Alessandro D’Alessandro, Scraps Orchestra, Michele Gazich, Giovanna Famulari, Michele Staino e Stefano Tessadri.

Eventi diffusi e scuole

Dal 22 ottobre la città ospita proiezioni, presentazioni e spettacoli nelle sedi del Club Tenco all’ex scalo merci, al Teatro del Casinò, nella ex chiesa di Santa Brigida e al Cinema Ritz. In apertura è prevista una masterclass su Lucio Dalla interamente dedicata alle scuole.

Per gli under 25 è attiva la tessera “Amico del Tenco” a costo simbolico, per sconti e iniziative dedicate.