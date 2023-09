Appuntamento con i Pooh domenica 24 settembre a Villa Manin a Codroipo per una nuova tappa del loro tour “Amici per sempre”. 56 brani iconici, più di 3 ore di musica, per rivivere oltre 50 anni di carriera della band che ha fatto la storia della musica italiana, emozionando intere generazioni. Ospiti speciali del concerto: Il Volo.

Hanno già registrato invece sold out i tre appuntamenti all’Arena di Verona e la data del 14 ottobre a Firenze a cui adesso si aggiunge un secondo live il 15 ottobre.

A seguire tutte le informazioni sui biglietti ancora disponibili e sulla scaletta del lungo live che vedrà sul palco i Pooh interpretare i loro più noti successi.

Pooh, Codroipo, la scaletta del concerto, 24 settembre 2023

Amici per sempre

Canterò per te

Stai con me

Rotolando respirando

Giorni infiniti

Dove comincia il sole (Parte I)

Dove comincia il sole (Parte II)

Isabel

L’aquila e il falco

L’ultima notte di caccia

Eleonora mia madre

Il tempo, una donna, la città

La donna del mio amico

L’altra donna

Stare senza di te

In diretta nel vento

Noi due nel mondo e nell’anima

La mia donna

L’anno, il posto, l’ora

Io e te per altri giorni

Infiniti noi

Parsifal, 1ª parte

Parsifal, 2ª parte

Vieni fuori

In silenzio

Alessandra

Quando una lei va via

Nascerò con te

Piccola Katy

Risveglio

Viva

Grandi speranze

Il ragazzo del cielo

Lettera da Berlino est

Dall’altra parte

Tu dov’eri

Orient express

Notte a sorpresa

Cercando di te

Ci penserò domani

Incredibilmente giù

Ali per guardare, occhi per volare

Mediterraneo

Maria Marea

Pierre

40 primavere

Solo voci

Uomini soli

Io sono vivo

Noi siamo in pericolo

Tanta voglia di lei

Dammi solo un minuto

Se c’è un posto nel tuo cuore

Pensiero

Dimmi di sì

Chi fermerà la musica

Pooh, Codroipo, info biglietti

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto dei Pooh a Codroipo in programma domenica 24 settembre 2023. Si parte da 46 euro per il Posto in piedi fino ai 92 euro della zona Platea A. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto dei biglietti.