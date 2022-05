Porta per titolo ‘Pochette’, il nuovo inedito di Gemitaiz, contenuto nell’album ‘Eclissi’. Il video con l’audio ufficiale della canzone è finito in tendenza su Youtube nella sezione musica.

Cliccate sulla foto, in basso, per vedere il video con l’audio ufficiale del brano.

Ecco il testo di Pochette:

Vuoi viaggiare con me?

Anche se andare lontano non serve

Prendono tutto e ti lasciano niente

Dicono: “Ti amo”, ma poi partono sempre

I money sono il mio best friend

Dentro alla pochette

Ho le cartine e quattro tipi di erbe

Così poi staremo calmi

mentre il mondo brucerà

Andarmene non posso farlo (No)

Te l’ho detto

che non sto giocando (Nah)

Scrivo quando soffro tanto (Uh)

Per questo adesso hai i brividi con la mia voce

Anche se sei in un posto caldo (Yes)

Ho un dente storto,

ma ne ho tolto un altro

Stiamo al blocco tristi (Uoh)

Cristi sulla nuca, il flow buca

È una Glock o un piercing

Nessuno è mai andato a costituirsi (What)

I frate’ in tuta fanno scena muta

In tre hanno otto figli

e c’hanno sempre fame come i coccodrilli (Ah)

Scrivo è pietra lavica

Dentro questo corpo, frate’,

prima c’era un’anima (Yes)

Musica per te, che stai sveglio la notte (Muah)

Per farti mancare lei

appena scende dalla macchina

Live da zoo de Roma (Yes)

Te spiego un attimo come funziona (Ehi)

Che dodici anni dopo suono ancora

Sogno un piano per uscire dalla merda

Sopra al tempo finché vado sottoterra

Vuoi viaggiare con me?

Anche se andare lontano non serve

Prendono tutto e ti lasciano niente

Dicono: “Ti amo”, ma poi partono sempre

I money sono il mio best friend

Dentro alla pochette

Ho le cartine e quattro tipi di erbe

Così poi staremo calmi

mentre il mondo brucerà (Oh)

Me ne so’ annato, ma ti penso sempre

Quando torno in zona

Amo l’intercalare della mia gente (Secco)

L’ultimo poeta decadente

Dalle sponde dell’Aniene, parla (Ah)

Finché posso ancora raccontarla

Torno al blocco col sorriso

Con la nebbia addosso

Questo cielo blu bello

Manca più de mì fratello

Questa merda pompa

nei sistemi dalle auto da ‘na cifra, brother (Seh, seh)

Dalla lira, dalle vecchie banconote

Prima era prendi tutto

e scappa senza guarda’ in faccia

Mo se vuoi vende’ co’ ‘sta faccia sgancia trenta K (Seh, seh)

Che se vuoi il sound coatto

Sine troppe granate

Dannate, merda d’annata

Nd’è annata la gente stilosa?

Io la faccio ancora live da zoo de Roma

Ragazzino non seguire, mica ce lo so alla fine

Ho messo Sempione sulla mappa,

con la prima rima (Uh, uh)

Prima che ingabbiassero la madonnina

Vuoi viaggiare con me?

Anche se andare lontano non serve

Prendono tutto e ti lasciano niente

Dicono: “Ti amo”, ma poi partono sempre

I money sono il mio best friend

Dentro alla pochette

Ho le cartine e quattro tipi di erbe

Così poi staremo calmi

mentre il mondo brucerà.