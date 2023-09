Seconda serata quella di domenica 10 settembre 2023 con il PLUG Mi a Milano, presso il Superstudio Più a Milano, in via Tortona 27. Nel corso della giornata non mancheranno diversi live, con gli artisti più amati. Nel programma di oggi troviamo, tra i vari nomi, quelli degli Articolo 31, Tananai e Bresh. Ecco, a seguire, la scaletta con gli orari di esibizione degli artisti in base al programma ufficiale della seconda e ultima data del PLUG Mi.

PLUG Mi, domenica 10 settembre 2023, programma e scaletta artisti

Ecco, a seguire, il programma con gli orari delle esibizioni.

Si parte -a livello musicale- dalle 18.05 e si chiude poco prima delle 23 con Tananai.

18.05-18.35, Dj Set: Ale Rossi powered by enjoy sul palco di Plug-Mi Milano.

18.40- 18.50 Effetto domino

18.55- 19.00- Beatrice Cossu

19.05- 19.15 – Band Mons

19,20-19.30 – Sydea (Classe 2000, ha aperto i concerti di Tatum Rush e Asteria).

19.35- 20.05- Federico Baroni: Uno dei busker più seguiti d’Italia

19.55- 20,25 – Fabio B Powered By Radio 105

20.55- 21.05- Lolita – Dopo la partecipazione a X Factor nella nona edizione e a The Voice of Italy nel team di Gue Pequeno.

21.10- 21.40 – Bresh: classe 1996, genovese di origine, è stato tra i protagonisti della hit dell’estate 2023, Parafulmini, con Ernia e Fabri Fibra

21.50-22.20 Articolo 31: J-Ax e Dj Jad nuovamente insieme sul palco dopo il loro esordio sul palco del Festival di Sanremo 2023 con la nostalgica “Un bel viaggio”.

22.25- 22.55- Tananai: Da Sess0 occasionale a Tango, in mezzo i successi di Abissale e La dolce vita (insieme a Fedez e Mara Sattei). E il fenomeno è nato in poco meno di due anni.

Clicca qui per leggere il programma completo della data del PLUG Mi 2023 a Milano, in calendario domenica 10 settembre.

PLUG Mi, domenica 10 settembre 2023, biglietti

Non sono più disponibili biglietti per l’acquisto online della data di domenica 10 settembre 2023. L’unica possibilità di partecipare alla seconda giornata del PLUG Mi è quella di presentarsi fisicamente all’ingresso per eventuali biglietti ancora disponibili.