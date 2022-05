Il Platinum Party at the Palace è il concerto che si terrà in onore della Regina Elisabetta II per i suoi 70 anni sul trono, il Giubileo di Platino.

Il concerto andrà in onda in diretta televisiva anche in Italia. Tra gli artisti che si esibiranno il prossimo 4 giugno a Buckingham Palace, ci sarà anche Andrea Bocelli.

Chi si esibirà al concerto per i 70 anni sul trono della Regina Elisabetta II

I Queen + Adam Lambert apriranno lo show con una performance che ricorderà l’esibizione di Brian May al Concerto del Giubileo d’Oro, tenutosi vent’anni fa. Successivamente, si esibiranno Alicia Keys, Hans Zimmer, Ella Eyre, Craig David, Mabel, Elbow, George Ezra, Duran Duran, Andrea Bocelli, Mimi Webb, Sam Ryder, Jax Jones, Celeste, Nile Rodgers, Sigala e Diversity. La chiusura dello show, invece, sarà affidata a Diana Ross che tornerà ad esibirsi live dopo 15 anni.

Elton John comparirà in un’esibizione registrata appositamente per quest’evento. Dal vivo, si esibirà anche Sam Ryder, il cantante che ha permesso al Regno Unito di ottenere il secondo posto all’ultima edizione dell’Eurovision Song Contest, che si è svolta in Italia.

Anche il celebre compositore di musical, Andrew Lloyd Webber, prenderà parte al concerto con un’apparizione speciale insieme a Lin-Manuel Miranda. Sono previste anche esibizioni dei cast e di ospiti speciali da opere come The Phantom of the Opera, Hamilton, Six, The Lion King e Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat.

L’orchestra sarà formata dai 75 elementi dell’Orchestra of the Household Division.

Saranno presenti, infine, anche protagonisti dello spettacolo e dello sport come il divulgatore scientifico David Attenborough, la tennista Emma Raducanu, l’ex calciatore David Beckham, l’attore Stephen Fry, l’attrice e cantante Julie Andrews, The Royal Ballet e la nuotatrice Ellie Simmonds.

L’allestimento del Platinum Party at the Palace sarà composto da tre palchi, collegati tra loro da passerelle e da 70 colonne, rappresentanti i 70 anni di regno della Regina Elisabetta. Due dei tre palchi si troveranno di fronte a Buckingham Palace.

Al concerto, è prevista la presenza di 22mila persone.

Come vedere il concerto per la Regina Elisabetta II

Il concerto per la Regina Elisabetta II andrà in onda in diretta televisiva, sabato 4 giugno 2022, a partire dalle ore 21, sul canale 109 di Sky.

Il canale 109, solitamente occupato da Sky Uno +1, dal 3 al 5 giugno diventerà Sky Uno The Royals.

Il concerto andrà in onda in simulcast anche su Sky Arte.