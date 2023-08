Appuntamento con i Placebo, stasera, 1 agosto 2023 a Sassari. La band si esibirà allo Stadio Vanni Sanna. Il gruppo si è formato a a Londra nel 1994 dal cantante-chitarrista Brian Molko e dal bassista-chitarrista Stefan Olsdal. Il batterista Robert Schultzberg si è unito alla fine del 1994, ma ha lasciato nel 1996 poco dopo l’uscita dell’omonimo disco di debutto della band a causa di conflitti con Molko, ed è stato sostituito lo stesso anno da Steve Hewitt. Molko è nato in Belgio e Olsdal e Schultzberg in Svezia; i restanti membri Molko e Olsdal sono entrambi cresciuti in Lussemburgo prima di trasferirsi separatamente a Londra e sono entrambi cittadini britannici. E attualmente la band è formata proprio da Brian Molko e Stefan Olsdal.

Qui sotto, a seguire, potete leggere la scaletta del concerto e le informazioni sui biglietti disponibili.

Placebo, Sassari, 1 agosto 2023, la scaletta del concerto

Ecco, a seguire, la scaletta del concerto con l’ordine di esecuzione dei brani. L’apertura cancelli è prevista per le ore 18. Queste le informazioni sull’ingresso e sull’opening del live:

Ingresso unico al settore gradinata da piazzale Segni. Ingresso unico al settore parterre da via Romita;. In via Casu l’ingresso unico disabili. Pre show affidato al dj set di Dj Sergione (18.30). Ancora disponibili i biglietti: presso il botteghino dello stadio in via Romita a partire dalle ore 17 e nei circuiti di biglietteria Elettronica Box Office e Ticket One al costo di posto unico parterre 60 euro + prevendita; gradinata numerata 78 euro + prevendita.

Forever Chemicals

Beautiful James

Scene of the Crime

Hugz

Happy Birthday in the Sky

Bionic

Surrounded by Spies

Sad White Reggae

Too Many Friends

Went Missing

Try Better Next Time

For What It’s Worth

Slave to the Wage

Song to Say Goodbye

The Bitter End

Infra-red

Shout (Tears for Fears cover)

Fix Yourself

Running Up That Hill (A Deal With God) (Kate Bush cover)

Placebo, Sassari, 1 agosto 2023, biglietti del concerto

Sono ancora disponibili biglietti ma con l’acquisto proprio nel luogo del concerto. Online, invece, son sold out.