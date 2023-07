Nuovo concerto dei Placebo in Italia, stasera, 18 luglio 2023, a Piazzola Sul Brenta, a nord di Padova. Il gruppo si esibirà live con i successi più famosi della loro discografia nella suggestiva cornice dell’Anfiteatro Camerini che si trova di fronte alla facciata della seicentesca Villa Contarini, con un grande porticato ed immerso nel verde. Numerosi, negli anni, gli artisti italiani e stranieri che si sono esibiti in questo luogo, da Elton John a Jovanotti, da Mark Knopfler a Laura Pausini passando per i Massive Attack e i Motorhead. A seguire la scaletta del concerto e le informazioni sui biglietti ancora disponibili per la data del 18 luglio 2023.

Placebo, Piazzola Sul Brenta, 18 luglio 2023, la scaletta del concerto

Ecco la scaletta del concerto dei Placebo in programma stasera a Piazzola sul Brenta. Il live inizierà alle 21.30.

Forever Chemicals

Beautiful James

Scene of the Crime

Hugz

Happy Birthday in the Sky

Bionic

Surrounded by Spies

Sad White Reggae

Too Many Friends

Went Missing

Try Better Next Time

For What It’s Worth

Slave to the Wage

Song to Say Goodbye

The Bitter End

Infra-red

Shout (Tears for Fears cover)

Fix Yourself

Running Up That Hill (A Deal With God) (Kate Bush cover)

Placebo, Piazzola Sul Brenta, 18 luglio 2023, biglietti del concerto

Sono ancora disponibili due tipologie di biglietti per il live di questa sera. Si parte dai 63,25 per il Posto in piedi fino agli 80.50 per la zona PIT, Parterre in piedi. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Never Let me go, l’ultimo disco della band pubblicato a marzo 2022

Never let me go è il titolo dell’ultimo album pubblicato dai Placebo a maggio 2022. Si tratta del primo progetto in studio dei Placebo in oltre otto anni, dopo Loud Like Love del 2013. È anche il loro primo album ad essere registrato in duo, dopo l’addio del batterista Steve Forrest nel 2015. In concomitanza con l’annuncio dell’album, il 4 novembre 2021, la band ha rivelato un tour principale in partenza nel 2022.

Quattro i singoli rilasciati dal disco: “Beautiful James”, pubblicato il 16 settembre 2021, “Surrounded by Spies”, rilasciato il 9 novembre 2021. “Try Better Next Time”, dell’11 gennaio 2022 e “Happy Birthday in the Sky”, disponibile dal 4 marzo dello scorso anno.