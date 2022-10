I Placebo sono attesi stasera, 27 ottobre 2022, al Forum di Assago a Milano, con una data del loro “Never let me go” tour. Si tratta dell’unica tappa italiana della band. Il tour prende il nome dell’ultimo disco della band, Never Let Me Go, l’ottavo in studio, registrato tra il 2019 e il 2021 e pubblicato il 25 marzo 2022. È il primo progetto dei Placebo in oltre otto anni, dopo Loud Like Love del 2013 ed è anche il loro primo album ad essere registrato in duo, dopo la partenza del batterista Steve Forrest nel 2015. In concomitanza con l’annuncio dell’album, il 4 novembre 2021, la band ha rivelato un tour in Europa e nel Regno Unito. Sono 4, ad oggi, i brani estratti dalla loro ultima fatica: “Beautiful James”, pubblicato il 16 settembre 2021.Poi “Surrounded by Spies”, pubblicato il 9 novembre 2021, “Try Better Next Time”, uscito l’11 gennaio 2022 e, infine, “Happy Birthday in the Sky”, rilasciata il 4 marzo 2022. In Italia è arrivato all’ottavo posto della classifica Fimi. Qui sotto potete leggere tutte le informazioni sui biglietti e la scaletta del concerto dei Placebo al Forum di Assago a Milano.

Placebo, Milano, 27 ottobre 2022, Biglietti

Non sono più disponibili biglietti per il concerto dei Placebo al Forum di Assago. Il live è sold out. Il prezzo dei biglietti partiva da 41.40 (4 Settore Numerato Visione Laterale Limitata) a 69 euro del primo settore numerato

Placebo, Milano, 27 ottobre 2022, Scaletta concerto

Ad aprire il concerto dei Placebo, alle 20, saranno i Deadletter, Il live della band, poi, inizierà alle 21. L’apertura cancelli non è stata ancora ufficializzata, come orario, ma potrebbe essere tra le 18 e le 19.

Forever Chemicals

Beautiful James

Scene of the Crime

Hugz

Happy Birthday in the Sky

Bionic

Twin Demons

Surrounded by Spies

Chemtrails

Sad White Reggae

Try Better Next Time

Too Many Friends

Went Missing

For What It’s Worth

Slave to the Wage

Song to Say Goodbye

The Bitter End

Infra-red

Shout (Tears for Fears cover)

Fix Yourself

Running Up That Hill (A Deal With God) (Kate Bush cover)

Forum di Assago, Milano, Come arrivare in auto e con i mezzi

Ecco le informazioni su come arrivare al Forum di Assago per assistere al concerto dei Placebo:

In treno/metropolitana:

Tutti i treni diretti a Milano Porta Genova, Milano Cadorna e Milano Centrale. La linea verde della metropolitana collega direttamente le stazioni al Mediolanum Forum, che è raggiunto dalla fermata M2 Assago – Milanofiori Forum.

Se si arriva dagli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate con autobus diretti a Milano (Piazzale Cadorna e Stazione Centrale).

In auto, invece, il Mediolanum Forum si trova a tre chilometri dalla città e si raggiunge con il tratto iniziale dell’autostrada Milano-Genova. Le tangenziali Ovest ed Est (uscita Milanofiori) lo collegano alle autostrade del Sole, del Brennero, del Sempione e agli aeroporti di Linate e Malpensa.

Al parcheggio vicino, con 2.000 posti auto, si aggiunge la capacità dei grandi parcheggi interni al complesso del Forum, per un totale di oltre 5.500 posti auto.