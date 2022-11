Più mia è il titolo dell’inedito di Piccolo G, presentato ad Amici 2022. Il cantante è stato scelto da Rudy Zerbi per la sua squadra. A partire dalla mezzanotte di martedì 15 novembre, il brano è disponibili in streaming e in download digitale. Qui sotto potete ascoltare il brano e leggere il testo.

Piccolo G, Più mia, Ascolta la canzone, significato

Il brano parla di un amore finito e delle riflessioni che ne nascono da chi canta il pezzo. Oggi sono estranei, non sono più nemmeno amici e alla fine, la considerazione chiave, è che probabilmente, nel tempo insieme, non si sono mai nemmeno conosciuti per davvero (“Da amanti ad estranei, Da confidarsi a non parlare, Non ti ho mai detto quello che non ero, Ho sempre amato quello che non eri”)

Piccolo G, Più mia, Testo canzone

Da amanti ad estranei

Cosa pensi ora di me?

Non è strano, No?

Che l’amore finí

E la vita iniziò

Tu sei l’unica che

L’unica che

Non afferro mai

Eppure ti ho sempre qui

La vita che ho vissuto e..

L’amore che ho donato

Nulla eran per te

Mi accorgo che..

Non siamo più

Quello che tu

Dicevi di essere

Quando non mi chiamavi per nome

Non ti amo più

Pensaci tu

Lei non è più mia

Più mia

Lei non è più mia

Più mia

Da amanti ad estranei

Un saluto concesso

Ora

È anche troppo per te

È anche troppo per me

Con l’orgoglio che c’è

Da amanti ad estranei

Da confidarsi a non parlare

Non ti ho mai detto quello che non ero

Ho sempre amato quello che non eri

La vita che ho vissuto

E l’amore che ho donato

Nulla eran per te

mi accorgo che

Non siamo più

Quello che tu

Dicevi di essere

Quando non mi chiamavi per nome

Non ti amo più

Pensaci tu

Lei non è più mia

Più mia

Lei non è più mia

Più mia

Da amici ad amanti

Da amarsi ad odiarsi è cosi che va

È così che va

Da amici ad amanti

Da amarsi ad odiarsi

È cosi che va

È cosi che va

Non siamo più

Quello che tu

Dicevi di essere

Quando non mi chiamavi per nome

Non ti amo più

Pensaci tu

Lei non è più mia

Più mia

Lei non è più mia

Più mia