Dal rapporto con Maurizio Costanzo alle voci su Maria De Filippi, dalle liti per Katia Ricciarelli alle discussioni con i vertici politici della RAI, la vita di Pippo Baudo analizzata attraverso i rapporti complessi con persone che lo hanno contrastato e contestato

Pippo Baudo e i suoi (presunti) nemici: rivalità, smentite e leggende televisive

Nel mondo della televisione, le rivalità sono spesso ingigantite dalla stampa o addirittura costruite ad arte per alimentare il gossip. Pippo Baudo, monumento vivente della televisione italiana fino alla sua recente scomparsa, non è mai stato immune da queste dinamiche. Ma quante di queste faide sono state reali e quante, invece, semplici esercizi di fantasia giornalistica?

Una delle presunte “rivalità” più chiacchierate è stata quella con Mike Bongiorno che la stampa voleva profondamente rivali. Forse anche per gli interessi comuni che i due avevano, a cominciare dal Festival di Sanremo.

Pippo Baudo e Mike Bongiorno

“…io e Mike siamo sempre stati amici e ci siamo stimati – ricordò in occasione dei funerali del re del quiz in piazza Duomo a Milano Pippo Baudo – ma la stampa si divertiva a costruire una rivalità che non c’era e noi ci siamo divertiti a non smentire mai. Ricordo con affetto il modo in cui Mike mi disse anche le cose che non volevo sentirmi dire, a cominciare dall’analisi del mio sfortunato periodo in Mediaset dove lui era stato un autentico re. Aveva ragione lui, ero nel posto sbagliato”.

Pippo Baudo e Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo, altro gigante della televisione scomparso nel 2023 è spesso entrato in conflitto con Baudo. In particolare quando il conduttore RAI era al centro dell’attenzione per Sanremo, e Costanzo gli faceva il verso dal Parioli invitando comici che dileggiavano canzoni e artisti. La cosa indispettì anche Katia Ricciarelli, all’epoca ancora moglie di Baudo: “Evidentemente chi non ha argomenti trae l’unico spunto nel criticare chi i contenuti e gli argomenti li ha….” disse la cantante lirica.

La leggenda vuole che Costanzo ci fosse rimasto male. E che avesse invitato a cena a casa sia Baudo che la moglie. Ne nacque una profonda amicizia.

“Eravamo rimasti io e lui”

Lo stesso Baudo in un’intervista a Repubblica dopo la morte di Costanzo disse… “Abbiamo avuto le nostre incomprensioni, in sessant’anni di vita pubblica spesso sulla base di frasi riportate ci sta. Ma parlare di inimicizia fu una cavolata inventata non so da chi. Mi ricordo che ci siamo pure telefonati e ci abbiamo riso sopra…”

I due si conoscevano dal 1960, quando Costanzo intervistò Baudo per Grazia. E quella confidenza è rimasta fino all’ultimo. “Eravamo rimasti io e lui”, disse Baudo, sottolineando una complicità che aveva superato ogni presunto dualismo.

Il rapporto con Maria De Filippi, a lungo percepito come conflittuale, si è rivelato ben più disteso di quanto le cronache rosa volessero far credere. Baudo ha più volte espresso ammirazione per la longevità del legame tra Costanzo e la conduttrice di “Amici”: “Confesso che è la cosa che mi ha meravigliato di più. Non immaginavo che sarebbe stato un legame durevole e invece è diventato forte, profondo, fondamentale e puro” raccontò.

Non mancò nemmeno il riconoscimento del talento: anche De Filippi, a suo modo, è stata una delle grandi scoperte di Costanzo, e questo per Baudo fu sempre motivo di rispetto.

Pippo Baudo e le inimicizie musicali: Rita Pavone…

Il suo ruolo di direttore artistico a Sanremo lo mise spesso in difficoltà con cantanti che escludeva. Qualcuno accettava, altri abbozzavano, ma diversi protestavano in modo vibrante. Una delle ultime a esprimersi in questo senso fu Rita Pavone: “Mi ha sempre escluso e non so perché, non so perché ce l’abbia con me. Un anno presentai una canzone splendida, bellissima. Ero convinta sarebbe passata: fu escluse. La tradussi e la cantai in tutto il mondo, arrivò al primo posto in molti paesi, in Brasile ancora oggi è considerata una delle canzoni di maggiore successo di sempre”.

… e Anna Oxa

Altro caso emblematico fu quello con Anna Oxa, che accusò pubblicamente Baudo di averla ostacolata durante un’edizione del Festival di Sanremo. Anche qui, però, non si arrivò mai a una vera e propria rottura: Baudo seppe sempre mantenere un profilo istituzionale, evitando le polemiche.

Pippo Baudo, uomo di personalità forte

La realtà è che Pippo Baudo, pur essendo una personalità forte e ingombrante, non era uomo da vendette o inimicizie. Sapeva muoversi con eleganza nel delicato equilibrio della televisione italiana, dove i rapporti sono spesso dettati più dalle logiche aziendali che dai sentimenti personali. Le rivalità con Bonolis o con alcuni direttori Rai degli anni 90 e 2000 restano nei racconti come episodi marginali in una carriera che ha sempre privilegiato la costruzione, non la distruzione.

Il ritratto che emerge è quello di un uomo che ha saputo gestire la sua immagine, le sue alleanze e anche le sue fragilità. Che ha conosciuto il potere ma anche la solitudine che a volte questo comporta. E che, a dispetto delle tante voci su gelosie e frizioni, ha lasciato dietro di sé più amici che nemici.