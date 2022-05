Piove in discoteca, Tommaso Paradiso: testo, video, significato della canzone

Esce, venerdì 27 maggio 2022, ‘Piove in discoteca‘, il nuovo singolo di Tommaso Paradiso, il primo inedito dopo la pubblicazione dell’album di debutto solista Space Cowboy.

Scritto da Tommaso Paradiso, Dario Faini e Davide Petrella e prodotto da Drd, il brano “racconta di due innamorati che, circondati da luoghi e sensazioni che riprendono l’estate ormai alle porte, si incontrano in un’isola per viversi l’amore lontano da tutto e da tutti, circondati solo dal sole e dal mare del golfo di Napoli, in una classica estate all’italiana”.

