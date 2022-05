Pioggia, Leon Faun: testo, video, significato della canzone

Porta per titolo, ‘Pioggia’, il nuovo singolo di Leon Faun. Il video con l’audio ufficiale della canzone è finito, in poche ore, in tendenza su Youtube.

Il giovane cantautore, su Instagram, ha commentato il brano:

View this post on Instagram

“Pioggia” è finalmente anche vostra. Questo brano inizialmente avrebbe dovuto far parte di “C’era una volta”. Per vari motivi decidemmo al tempo di metterlo da parte. Io e @michiamanoduffy abbiamo riaperto il progetto mesi dopo stravolgendolo con quel pazzo di @lucafaraone alla chitarra. Vedo questo pezzo come il lieto fine di un bellissimo primo capitolo. In breve vari step affrontati in quest’ultimo anno mi hanno fatto capire che bisognerebbe imparare a ballare sotto la pioggia, sempre. Ah, occhio a domani che non è finita qui.

Cliccate sulla foto, in basso, per ascoltare il video con l’audio ufficiale della canzone.

Ecco il testo di ‘Pioggia’:

È da tempo che la pioggia, ogni goccia

ti riporta a quella volta,

questa porta a cosa porta

ma la pioggia no, non mi tocca

ti ricorda quella rabbia, quella noia

Parlo insieme a lui la notte,

molte volte

mi chiedo forse, forse è il caso

forse basta o sono pazzo

ma la notte torna più forte

mi chiedo forse, forse è un guaio

forse è vero oppure è un abbaglio

piovono lame, volano fiabe

vivo per arte non per collane

odore di casa qui per le strade

tu sei la musa delle mie caxxate

piovono lacrime, gocce di rigate

ed ora è la musica ciò che mi sale

scusa mi spiace ma devo volare

cadere, vedere, colpire, provare

e mi pare che

Non ci sei da ormai

non te ne faccio una colpa

mi basta sapere che sai che

Vado a tempo con la pioggia

ogni goccia mi riporta a quella volta

questa porta, a cosa porta

ma la pioggia, no non mi tocca

mi ricorda quella rabbia, quella noia

E vado a tempo con la pioggia

ogni goccia mi riporta a quella volta

questa porta, a cosa porta

ma la pioggia, no non mi tocca

mi ricorda quella rabbia,

quella noia, quella gabbia

Sono tutti un po’ distratti

vedono nubi in tutti i lati

se mi culli coi tuoi canti,

non mi incanti e poi ti chiudi

siamo nudi, siamo umani

niente scudi tra le mani

ti rifiuti ma mi chiami

chiami cose e vuoi le ali

è tutto un po’ uguale, tutto un po’ a norma

ciò che è normale non vale e non conta

basta una frase per la rimonta

due vite per aspettare quell’onda

ai concerti ci andavo da solo

non mi portavo mai l’amico dietro

perché mi sentivo in alto, sì volo

e il mio telefono frate era spento

Non ci sei da ormai

non te ne faccio una colpa

mi basta sapere che sai che

Vado a tempo con la pioggia

ogni goccia mi riporta a quella volta

questa porta, a cosa porta

ma la pioggia, no non mi tocca

mi ricorda quella rabbia, quella noia

Vado a tempo con la pioggia

ogni goccia mi riporta a quella volta

questa porta, a cosa porta

ma la pioggia no, non mi tocca

mi ricorda quella rabbia,

quella noia, quella gabbia.