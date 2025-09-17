Napoli è pronta a dimostrare tutto il suo amore in Piazza del Plebiscito fa “Pino è – Il viaggio del Musicante” in programma domani, giovedì 18 settembre (ore 20.30), uno straordinario omaggio a Pino Daniele con un cast stellare e la conduzione di Carlo Conti e Fiorella Mannoia.

“Pino è – Il viaggio del Musicante”: Piazza del Plebiscito sold out, super‑cast e diretta Rai

L’occasione è davvero importanti. Ma soprattutto per Napoli, perché festeggiare il 70esimo compleanno di Pino Daniele a dieci anni dalla scomparsa è un po’ come celebrare le proprie stesse radici. E sul palco, insieme a Carlo Conti e Fiorella Mannoia arriveranno numerosi artisti della scena italiana insieme ai compagni di viaggio storici del cantautore. Lo show sarà poi trasmesso in differita TV sabato 20 settembre in prima serata su Rai 1, in streaming su RaiPlay e in simulcast su Rai Radio2. Parte

Pino Daniele e Napoli, doppio tributo

Napoli si prepara dunque a un omaggio collettivo che è già, di fatto, una festa popolare. Domani sera “Pino è – Il viaggio del Musicante”, è una delle più importanti serate tributo realizzate nel corso degli ultimi anni.

L’occasione è quella di celebrare il cantautore a dieci anni dalla scomparsa e nel settantesimo dalla nascita. L’evento è sold out: attese oltre diecimila persone, un colpo d’occhio che restituisce la misura dell’eredità artistica e affettiva del cantautore partenopeo.

Il palco e i protagonisti

A guidare lo show ci saranno Carlo Conti e Fiorella Mannoia, chiamati a tessere il filo di una scaletta extralarge che ripercorrerà brani e atmosfere della discografia di Pino. Sul palco sono attesi, tra gli altri, Francesco De Gregori, Elisa, Giorgia, Salmo, Emma, Elodie, Mahmood, Geolier, Clementino, Rocco Hunt, The Kolors, Serena Brancale, Irama, Noemi, Raf, Ron, Alex Britti, Enzo Avitabile e Diodato.

Accanto a loro, i compagni di viaggio di una vita: Gigi De Rienzo, Ernesto Vitolo, Rosario Jermano, ma anche Tony Esposito e Tullio De Piscopo, tutti musicisti che hanno condiviso anni e anni di lavoro con Pino Daniele nel tentativo di restituire quel sound inconfondibile che ha intrecciato blues, mediterraneo e canzone d’autore.

Pino Daniele, la diretta televisiva

La celebrazione non si esaurirà nella piazza. Lo spettacolo sarà infatti proposto al grande pubblico sabato 20 settembre in prima serata su Rai 1, in streaming su RaiPlay e diretta su Rai Radio2. Una scelta che allarga i confini di una serata nata a Napoli ma pensata per dialogare con tutto il Paese, mostrando la vitalità del repertorio di Pino Daniele e la sua capacità di attraversare generazioni e generi musicali.

L’iniziativa ha anche un risvolto sociale: parte del ricavato sarà destinata al sostegno della ricerca oncologica pediatrica e a progetti di formazione artistica, con l’obiettivo dichiarato di contrastare la povertà educativa. In questo senso “Pino è” non sarà soltanto un omaggio alla memoria, ma un investimento nel futuro, coerente con la visione di un artista che ha sempre messo al centro la città, i giovani e l’incontro tra linguaggi.

Curiosità e attesa

Tra le curiosità della vigilia, l’attenzione per una produzione imponente che trasformerà Piazza del Plebiscito in un teatro all’aperto. Il programma promette duetti, riletture e sorprese, senza snaturare l’anima delle canzoni. A dieci anni di distanza, la musica di Pino continua a risuonare come colonna sonora condivisa.

Pino Daniele è scomparso il 4 gennaio 2015, stroncato da un infarto mentre si trovava nel suo podere in Toscana, un malore mortale seguito a numerosi problemi cardiaci che in passato lo avevano visto sottoposto a numerosi interventi. Le sue ceneri riposano nel cimitero di Magliano, in Toscana. Al suo attivo 47 album, 25 dei quali in studio, l’ultimo dei quali La Grande Madre pubblicato nel 2012, e cinque live.