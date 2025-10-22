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Pink Floyd, David Gilmour chiude con Roger Waters: “Non suonerò mai più con lui”

David Gilmour ribadisce la rottura definitiva con Roger Waters: “Non c’è alcuna possibilità che accada” chiudendo definitivamente all’ipotesi di una reunion dei Pink Floyd  

di Stefano Benzi
Pink Floyd, David Gilmour chiude con Roger Waters: “Non suonerò mai più con lui”
22 Ottobre 2025 11:50

“Non c’è niente di vero. E non c’è alcuna possibilità che accada.” Taglia corto e con parole nettissime David Gilmour sull’ipotesi di un ritorno sul palco insieme a Roger Waters.

David Gilmour: “Mai più Pink Floyd con Gilmour”

In una intervista rilasciata al Telegraph il leggendario chitarrista dei Pink Floyd non lascia alcuno spazio a interpretazioni: “Non suonerò mai più con lui”, ha ribadito Gilmour rispondendo alle domande seduto accanto alla moglie Polly Samson nella loro casa di Londra.

Il gelo tra i due è ormai storia. Waters lasciò la band nel 1985 dopo The Final Cut e per anni ha dato battaglia legale a Gilmour, Wright e Mason sul controllo del nome della band.

Da allora i rapporti si sono ridotti a un conflitto permanente. L’ultimo strappo risale al 2023, quando Samson accusò Waters su X (l’ex Twitter) di antisemitismo e di essere “un bugiardo, misogino e megalomane”, a causa di alcune dichiarazioni considerate filorusse e anti-israeliane. Gilmour commentò con un laconico ma tagliente: “Ogni parola è dimostrabilmente vera”.

Polly Samson, la musa e la fotografa del tour

Accanto a Gilmour c’è la moglie Polly Samson, scrittrice e fotografa, che da vent’anni collabora con lui anche come paroliera. Insieme hanno appena pubblicato Luck and Strange – Studio/Live, un libro fotografico che documenta il recente tour mondiale di Gilmour e il dietro le quinte del suo ultimo album.

“Lei è la mia musa – racconta il chitarrista – io suono, lei scrive, scatta, osserva: è un equilibrio perfetto”. Polly Samson, 63 anni, ha fotografato ogni concerto “scivolando sul palco per non farsi notare” e catturando momenti intimi, dai sorrisi della figlia Romany – cantante nella band – alle pause stanche di Gilmour alla fine di ogni show.

Pink Floyd, addio per sempre

Oggi Gilmour e il batterista Nick Mason detengono ancora il nome Pink Floyd e i diritti editoriali di potenziali nuove canzoni, ma non hanno alcuna intenzione di riportare in vita la band: “Non c’è motivo di farlo, la nostra storia è chiusa. Abbiamo realizzato musica che resterà, e questo basta”.

Nel frattempo David Gilmour prosegue il suo percorso solista: l’album Luck and Strange del 2024, prodotto da Charlie Andrew ha riportato il suo inconfondibile tocco chitarristico in una veste più moderna, tra echi elettronici e visioni più ambient e sofisticate..

Alla domanda su quale sia il segreto del suo equilibrio, Gilmour risponde sorridendo: “Amarsi. Semplicemente. Amo la mia famiglia, amo il mio lavoro, amo suonare. In tutto questo l’equilibrio diventa estremamente naturale…”

David e Romani Gilmour
David Gilmour con la figlia Romani sul palco – Credits Gilmour Official (Soundsblog.it)

Dopo il Covid

David Gilmour ha quattro figli con la sua prima moglie, l’artista americana Ginger Gilmour, e altri quattro con la seconda moglie, oltre a quattro nipoti. La casa della coppia è una fattoria nel West Sussex. Ma spesso vivono a Londra, in una splendida villa a Notting Hill. La famiglia è diventata una piccola celebrità su Internet quando hanno cominciato a pubblicare alcuni video di concerti casalinghi che hanno chiamato “Von Trapped Family”… una citazione della famiglia Von Trapp protagonista del musical Tutti insieme appassionatamente con Julie Andrews e Christopher Plummer.

I video presentavano il figlio Charlie, oggi giornalista molto attivo sul fronte dei diritti sociali con un passato di proteste civili.

Il momento peggiore è alle spalle: “All’inizio del Covid – dice Polly – pensavo sinceramente che David sarebbe morto. Ha letto molto e suonato moltissimo e ne siamo usciti più forti…”

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