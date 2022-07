Sembra incredibile, ma alla fine l’ufficialità è arrivata. Dopo anni di dispute tra Roger Waters e David Gilmour il remix di Animals, uno degli album più amati dai fan dei Pink Floyd, sta per arrivare con tutta la sua potenza e in cinque diversi formati.

Il capolavoro del 1977, smontato e ricostruito da zero, con una nuova copertina e qualità stereo 5.1, sarà disponibile a partire dal 16 settembre prossimo. La versione Deluxe, contente vinile, CD, Blu-Ray, DVD e un booklet di 32 pagine, arriverà invece il 7 ottobre. Vediamo insieme tutti i dettagli di questa edizione pronta ormai dal 2018 e finalmente destinata a vedere la luce del sole!

Animals, tutti i dettagli sul remix del disco dei Pink Floyd

Animals è il decimo album dei Pink Floyd, pubblicato nel gennaio 1977 e registrato pochi mesi prima nei Britannia Row Studios di Londra. Questo concept album, incentrato sulle condizioni sociali e politiche del Regno Unito nella metà degli anni 70, è il primo disco dei Pink Floyd a tornare disponibile in audio surround 5.1, un’occasione imperdibile per riscoprire questo capolavoro come mai prima d’ora.

Come già anticipato in apertura, le edizioni disponibili saranno tante. In un primo momento Pink Floyd Animals (2018 Remix) sarà disponibile in CD, Vinile e Blu-Ray, acquistabili singolarmente. Chi, invece, preferisce il pacchetto completo dovrà attendere qualche settimana per avere l’Edizione Limitata che racchiude tutto in una elegante confezione.

Questa è la tracklist ufficiale della versione Deluxe:

Disco 1

Pigs On The Wing 1 (2018 Remix) Dogs (2018 Remix)

Disco 2

Pigs (Three Different Ones) [2018 Remix] Sheep (2018 Remix) Pigs On The Wing 2 (2018 Remix)

Disco 3

Pigs On The Wing 1 (2018 Remix) Dogs (2018 Remix) Pigs (Three Different Ones) [2018 Remix] Sheep (2018 Remix) Pigs On The Wing 2 (2018 Remix)

Disco 4

Pigs On The Wing 1 (2018 Remix) Dogs (2018 Remix) Pigs (Three Different Ones) [2018 Remix] Sheep (2018 Remix) Pigs On The Wing 2 (2018 Remix) Pigs On The Wing 1 (2018 Remix) [5.1 Surround 96/24] Dogs (2018 Remix) [5.1 Surround 96/24] Pigs (Three Different Ones) [2018 Remix] [5.1 Surround 96/24] Sheep (2018 Remix) [5.1 Surround 96/24] Pigs On The Wing 2 (2018 Remix) [5.1 Surround 96/24] Pigs On The Wing 1 (2011 Remaster) Dogs (2011 Remaster) Pigs (Three Different Ones) [2011 Remaster] Sheep (2011 Remaster) Pigs On The Wing 2 (2011 Remaster)

Disco 5

Pigs On The Wing 1 (2018 Remix) Dogs (2018 Remix) Pigs (Three Different Ones) [2018 Remix] Sheep (2018 Remix) Pigs On The Wing 2 (2018 Remix) Pigs On The Wing 1 (2018 Remix) [5.1 Surround 96/24] Dogs (2018 Remix) [5.1 Surround 96/24] Pigs (Three Different Ones) [2018 Remix] [5.1 Surround 96/24] Sheep (2018 Remix) [5.1 Surround 96/24] Pigs On The Wing 2 (2018 Remix) [5.1 Surround 96/24] Pigs On The Wing 1 (2011 Remaster) Dogs (2011 Remaster) Pigs (Three Different Ones) [2011 Remaster] Sheep (2011 Remaster) Pigs On The Wing 2 (2011 Remaster)

Animals, tutte le versioni del remix del disco dei Pink Floyd

