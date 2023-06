Un tempo erano peluche, magari reggiseni. Ma nessuno, probabilmente, aveva mai osato tanto. Mentre era impegnata con il suo concerto, Pink ha visto lanciata sul palco una busta trasparente. Il contenuto? Cenere. Non quella di Lazza, ceneri umane.

La cantante si è fermata, rivolta al fan che l’aveva appena omaggiata (!) e ha reagito con stupore, imbarazzo e aria interdetta. “Questa è tua madre?” ha chiesto, nel quesito incredulo che possiamo ascoltare, in un video diventato virale, mentre raccoglieva la busta. “Non so come sentirmi a riguardo” ha poi chiosato, riposizionando con cura le ceneri al lato del palco.

L’artista 43enne ha fatto qualche passo con la busta, sul palco, e l’ha posata prima di continuare a cantare “Just Like a Pill“.

e um doido que jogou as cinzas da mãe dele de presente pra @Pink ? kkkkkkkkk #BSTHydePark #SummerCarnivalTour pic.twitter.com/UMABzaayXj — jm (@jomas__) June 25, 2023

Pink si è esibita al BST Hyde Park di Londra come parte del suo tour Summer Carnival, con due date sabato e domenica.

Non è la prima volta che un oggetto curioso viene lanciato sul palco durante un’esibizione. L’estate scorsa, una fan ha lanciato una crocchetta di pollo a Harry Styles al Madison Square Garden di New York City mentre tentava di ottenere la sua attenzione. “Non mangio carne” aveva replicato il cantante, ex leader dei One Direction, in quell’occasione. Per Pink, una risposta ironica sarebbe stata più difficile da trovare con le ceneri di una persona defunta tra le mani.

Sempre all’inizio di giugno, a finire tra le grinfie di un fan decisamente poco attento o delicato, è la cantante pop Bebe Rexha, ricoverata dopo che un componente del pubblico le aveva lanciato un telefono durante un suo concerto. Io al massimo ho osato farmi avanti -con qualcuno- con qualche bigliettino, non avevo mai pensato di dare direttamente l’oggetto in questione…

Via Instagram Pink non ha rilasciato commenti su quanto accaduto, nei giorni scorsi. Il web, invece, ha condiviso e commentato il video rendendolo virale…

P.s. Solo io mi sto chiedendo che fine abbiano fatto le ceneri?