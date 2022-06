Seconda data, questa sera, 23 giugno 2022, al Palazzo dello Sport a Roma, per i Pinguini Tattici Nucleari. Ecco informazioni biglietti e la scaletta del concerto, data del “Dove eravamo rimasti tour” della band. Ecco le parole del gruppo, poco prima dell’esordio con la data zero a Conegliano:

Siamo davvero super contenti che il nostro tour stia per ripartire, nonostante gli anni di attesa e i numerosi rinvii che ci hanno costretto ad aspettare così tanto. Per fortuna il nostro pubblico, che ci vuole davvero tanto bene e ci è stato vicino in tutto questo periodo, ha continuato ad ascoltarci e a supportarci, tanto che la prima parte dei nostri concerti, quella nei palazzetti, è completamente sold out, e anche la leg estiva sta andando davvero bene. Questo è un segno più che mai tangibile del grande supporto dei nostri fan. Siamo molto emozionati e carichi all’idea di risalire sul palco, le energie da far esplodere sono davvero tante. Sarà sicuramente faticoso perché le date sono tantissime e molto serrate, ma siamo sicuri che ne varrà la pena

Pinguini Tattici Nucleari, Roma, 23 giugno 2022, Biglietti

Anche la seconda data al Palazzo dello Sport a Roma è sold out. Non ci sono più biglietti disponibili per i Pinguini Tattici Nucleari.

Pinguini Tattici Nucleari, Roma, 23 giugno 2022, Palazzo dello sport, Come arrivare

Ecco come raggiungere il Palazzo dello Sport a Roma con i mezzi:

In metropolitana

Linea B – Fermata EUR Palasport, da qui roseguire per circa 400 metri su Via Cristoforo Colombo.

In autobus

Linea 714 – è possibile prendere questa linea di autobus dalla stazione Termini; giungere fino al capolinea Palazzo Sport.

Altre linee ATAC per Piazzale dello Sport – Linee 671A, 671R, 714A, 714R, 780A, 780R, 791A, 791.

Se si arriva in auto, dal Grande Raccordo Anulare: uscita 26. Proseguire poi dritto per Via Pontida e Via Cristoforo Colombo: il Palazzo Dello Sport è situato sulla sinistra, a circa 2,5 km dall’uscita 26.

Tra i parcheggi più comodi suggeriti quello di Piazzale Nervi.

Pinguini Tattici Nucleari, Roma, 23 giugno 2022, Scaletta concerto

Ecco la scaletta del concerto che inizierà alle 21:

Ridere

Nonono

Antartide

Giovani Wannabe

Bergamo

Ringo Starr

Cancelleria

Freddie

Scatole

La storia infinita

Bagatelle

Verdura

Sciare

La banalità del mare

Sashimi

Scooby Doo

Giulia

Ferma a guardare (Ernia cover)

Me Want Marò Back

Irene

Lake Washington Boulevard

Tetris

Pastello bianco