Terza data dei Pinguini Tattici Nucleari in concerto a Milano, al Forum di Assago, questa sera, 7 luglio 2022. Il successo continua con i live ripresi dopo due anni di attese e continui rinvii. E’ stato lo stesso leader del gruppo, Riccardo Zanotti, a raccontare l’emozione prima della partenza ufficiale con la data zero.

Siamo davvero super contenti che il nostro tour stia per ripartire, nonostante gli anni di attesa e i numerosi rinvii che ci hanno costretto ad aspettare così tanto. Per fortuna il nostro pubblico, che ci vuole davvero tanto bene e ci è stato vicino in tutto questo periodo, ha continuato ad ascoltarci e a supportarci, tanto che la prima parte dei nostri concerti, quella nei palazzetti, è completamente sold out, e anche la leg estiva sta andando davvero bene. Questo è un segno più che mai tangibile del grande supporto dei nostri fan. Siamo molto emozionati e carichi all’idea di risalire sul palco, le energie da far esplodere sono davvero tante. Sarà sicuramente faticoso perché le date sono tantissime e molto serrate, ma siamo sicuri che ne varrà la pena

A seguire potete trovare tutte le informazioni sui biglietti disponibili e sulla scaletta del concerto in programma stasera, 7 luglio 2022.

Pinguini Tattici Nucleari, Milano, 7 luglio 2022, Info biglietti

Non sono disponibili biglietti per il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari a Milano, giovedì 7 luglio 2022. Il live è sold out.

Pinguini Tattici Nucleari, Milano, 7 luglio 2022, Scaletta concerto

Ridere

Nonono

Antartide

Giovani Wannabe

Bergamo

Ringo Starr

Cancelleria

Freddie

Scatole

La storia infinita

Bagatelle

Verdura

Sciare

La banalità del mare

Sashimi

Scooby Doo

Giulia

Ferma a guardare (Ernia cover)

Me Want Marò Back

Irene

Lake Washington Boulevard

Tetris

Pastello bianco

Pinguini Tattici Nucleari, Milano, 7 luglio 2022, Forum di Assago, Come arrivare

Ecco come arrivare al Forum di Assago:

In treno/metropolitana

Tutti i treni diretti a Milano Porta Genova, Milano Cadorna e Milano Centrale. La linea verde della metropolitana collega direttamente le stazioni al Mediolanum Forum, che è raggiunto dalla fermata M2 Assago – Milanofiori Forum.

Se si arriva dagli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate con autobus diretti a Milano (Piazzale Cadorna e Stazione Centrale).

In auto, invece, il Mediolanum Forum si trova a tre chilometri dalla città e si raggiunge con il tratto iniziale dell’autostrada Milano-Genova. Le tangenziali Ovest ed Est (uscita Milanofiori) lo collegano alle autostrade del Sole, del Brennero, del Sempione e agli aeroporti di Linate e Malpensa.

Al parcheggio vicino, con 2.000 posti auto, si aggiunge la capacità dei grandi parcheggi interni al complesso del Forum, per un totale di oltre 5.500 posti auto