I Pinguini Tattici Nucleari sono finalmente pronti ad esibirsi dal vivo, dopo questi due anni di stop obbligato che non ha permesso alla band -come purtroppo al resto degli artisti- di godere dell’affetto del pubblico e della loro presenza ai concerti, stoppati a partire da marzo 2022. E così, il gruppo ha deciso di intitolare il loro tour “Dove eravamo rimasti”, per sottolineare la ripresa (tanto attesa) delle esibizioni live. Si parte il 14 giugno da Conegliano (TV).

Siamo davvero super contenti che il nostro tour stia per ripartire, nonostante gli anni di attesa e i numerosi rinvii che ci hanno costretto ad aspettare così tanto. Per fortuna il nostro pubblico, che ci vuole davvero tanto bene e ci è stato vicino in tutto questo periodo, ha continuato ad ascoltarci e a supportarci, tanto che la prima parte dei nostri concerti, quella nei palazzetti, è completamente sold out, e anche la leg estiva sta andando davvero bene. Questo è un segno più che mai tangibile del grande supporto dei nostri fan. Siamo molto emozionati e carichi all’idea di risalire sul palco, le energie da far esplodere sono davvero tante. Sarà sicuramente faticoso perché le date sono tantissime e molto serrate, ma siamo sicuri che ne varrà la pena

La prima parte del tour, da settimane completamente sold out, vedrà la band esibirsi nei palazzetti più importanti d’Italia, e a vivere per primi questa attesissima esperienza saranno, con gli appuntamenti indoor di giugno, proprio coloro che da più tempo stanno aspettando impazienti il live della band. I PINGUINI TATTICI NUCLEARI saranno poi impegnati a partire da luglio con la tranche outdoor del tour, nelle arene e nei festival più attesi dell’estate italiana, fino al 15 agosto.

Ecco tutte le informazioni sulla prima data del 14 giugno 2022 a Conegliano (TV).

Pinguini Tattici Nucleari a Conegliano (TV), biglietti concerto

Non sono più disponibili biglietti per il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari a Conegliano. Il live è sold out. Il prezzo dei biglietti si arrivava dai 29.90 ai 46 euro, in base ai posti selezionati.

Pinguini Tattici Nucleari a Conegliano (TV), scaletta concerto

Non è ancora stata ufficializzata la scaletta dei concerti dei Pinguini Tattici Nucleari ma sicuramente si potranno ascoltare i loro più grandi successi: “Ringo Starr” (che li ha portati al successo grazie a Sanremo), La storia infinita, Scooby Doo, Bergamo, Ridere, Scrivile scemo e Pastello bianco.

Pinguini Tattici Nucleari a Conegliano (TV), come arrivare

Come riportato anche da Ticketone, ecco le informazioni su come arrivare allo Zoppas Arena di Conegliano:

In autobus: Bus n.6 direzione Stazione FS De Gasperi. Da qui treno direzione Treviso + Treno direzione Belluno (scendere a Conegliano).

In treno: Linea Venezia-Belluno o Venezia-Trieste (via Udine). Fermata Conegliano.

In auto: A27 Autostrada Belluno-Venezia, uscita Conegliano.

Per quanto riguarda i parcheggi, adiacente al palazzetto c’è un ampio spazio disponibile per auto e pullman.