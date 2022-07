I Pinguini Tattici Nucleari tornano “a casa”. Venerdì 22 luglio, infatti, la band si esibirà in concerto a Bergamo, con una tappa del loro tour di grande successo, in grado di collezionare numerosi sold out e un grande riscontro da parte del pubblico. Inoltre, il loro ultimo singolo, “Giovani wannabe”, è ufficialmente una hit di questa estate 2022, rinnovando così l’interesse e l’affetto da parte dei fan, sempre maggiori. Poco prima della partenza del loro “Dove eravamo rimasti tour”, il leader della band aveva sottolineato l’emozione di tornare ad esibirsi dal vivo dopo due anni di stop causati dalla pandemia di Covid-19:

Siamo davvero super contenti che il nostro tour stia per ripartire, nonostante gli anni di attesa e i numerosi rinvii che ci hanno costretto ad aspettare così tanto. Per fortuna il nostro pubblico, che ci vuole davvero tanto bene e ci è stato vicino in tutto questo periodo, ha continuato ad ascoltarci e a supportarci, tanto che la prima parte dei nostri concerti, quella nei palazzetti, è completamente sold out, e anche la leg estiva sta andando davvero bene. Questo è un segno più che mai tangibile del grande supporto dei nostri fan. Siamo molto emozionati e carichi all’idea di risalire sul palco, le energie da far esplodere sono davvero tante. Sarà sicuramente faticoso perché le date sono tantissime e molto serrate, ma siamo sicuri che ne varrà la pena

Ecco, a seguire, tutte le informazioni sui biglietti del concerto e sulla scaletta delle canzoni in programma.

Pinguini Tattici Nucleari, Bergamo, 22 luglio 2022, biglietti

La tappa dei Pinguini Tattici Nucleari a Bergamo è ufficialmente sold out. Non sono più disponibili biglietti per il concerto di venerdì 22 luglio 2022.

Pinguini Tattici Nucleari, Bergamo, 22 luglio 2022, Scaletta concerto

Ecco la scaletta del concerto dei Pinguini Tattici Nucleari all’Arena Estiva Fiera, venerdì 22 luglio 2022:

Ridere

Nonono

Antartide

Giovani Wannabe

Bergamo

Ringo Starr

Cancelleria

Freddie

Scatole

La storia infinita

Bagatelle

Verdura

Sciare

La banalità del mare

Sashimi

Scooby Doo

Giulia

Ferma a guardare (Ernia cover)

Me Want Marò Back

Irene

Lake Washington Boulevard

Tetris

Pastello bianco