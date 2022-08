I Pinguini Tattici Nucleari sono pronti per l’Arena di Verona. Lunedì 8 agosto 2022, la band si esibirà con una nuova tappa del loro tour, “Dove eravamo rimasti”. Un’estate ricca di soddisfazioni e di impegni per il gruppo, dai live spesso sold out ai primi posti in classifica con il loro ultimo singolo, Giovani Wannabe, ad un passo dal conquistare la vetta della chart Fimi. Ecco, a seguire, tutte le informazioni e anticipazioni sul concerto all’Arena, dai biglietti disponibili alla scaletta delle canzoni.

Pinguini Tattici Nucleari, Arena di Verona, 8 agosto 2022, biglietti

Il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari all’Arena di Verona è sold out. Non ci sono più biglietti disponibili.

Pinguini Tattici Nucleari, Arena di Verona, 8 agosto 2022, scaletta concerto

I Pinguini Tattici Nucleari si esibiranno all’Arena di Verona lunedì 8 agosto a partire dalle 21 circa. Qui sotto la scaletta delle canzoni:

Ridere

Nonono

Antartide

Giovani Wannabe

Bergamo

Ringo Starr

Cancelleria

Freddie

Scatole

La storia infinita

Bagatelle

Verdura

Sciare

La banalità del mare

Sashimi

Scooby Doo

Giulia

Ferma a guardare (Ernia cover)

Me Want Marò Back

Irene

Lake Washington Boulevard

Tetris

Pastello bianco

Arena di Verona, Come arrivare

Ecco, di seguito, come arrivare all’Arena di Verona per assistere al concerto dei Pinguini Tattici Nucleari:

In autobus:

Il centro della città è collegato con i comuni limitrofi e il Lago di Garda da un servizio pubblico di autobus di colore blu.

La stazione degli autobus si trova di fronte alla Stazione FS di Verona Porta Nuova.

In treno:

La stazione principale è Verona Porta Nuova. Dalla lì si può accedere agli autobus per il centro, con fermata in Piazza Bra, la piazza centrale dove si trova l’Anfiteatro Arena. Le linee per raggiungere il centro sono: 11, 12, 13, 14, 72 e 73.

È disponibile un servizio di autobus navetta dall’aeroporto alla Stazione FS di Porta Nuova e viceversa. La fermata dell’autobus si trova davanti alla stazione ferroviaria di Porta Nuova. Anche l’Aeroporto Gabriele D’Annunzio di Brescia Montichiari, a 52 Km da Verona, è collegato alla Stazione FS di Verona Porta Nuova da una navetta che effettua il servizio di collegamento due volte al giorno. Anche la fermata di questa navetta si trova davanti alla Stazione FS di Verona Porta Nuova.

Se si arriva in auto, è possibile servirsi di “Parcheggio Arena” in via Bentegodi per parcheggiare.