E’ morto, a Milano, nella notte del 12 giugno 2022, Piero Sugar. Nato nel 1937, era il figlio del fondatore delle Messaggerie Musicali, Ladislao Sugar e si sposò nel 1970 con Caterina Caselli. Negli anni, divenne amministratore delegato dell’azienda del padre e fu un produttore musicale di grande professionalità. I funerali si terranno in forma privata lunedì 13 giugno.

Fu Ladislao Sugar ad accorgersi della presenza scenica e della vocalità della giovanissima Caterina Caselli. Erano gli anni del grande successo del Piper di Roma e poco dopo, la giovanissima cantante incise il brano -diventato subito un classico della discografia – “Nessuno mi può giudicare”. Era il 1965 e l’incontro tra il fondatore delle Messaggerie Musicali e la giovane artista, permisero anche la nascita di una relazione tra la Caselli e Piero Sugar. Passarono pochi anni dal loro primo incontro e i due, nel 1970, convolarono a nozze. L’anno seguente, nel 1971, nacque loro figlio, Filippo, ad oggi a capo dell’azienda di famiglia, al Sugar Music, nata dopo la vendita della CDG. Fu fondata a Milano nel 1989 e divenne la principale etichetta discografica indipendente italiana.

Nel corso degli anni, sono numerosissimi gli artisti che si sono affiancati alla casa discografica, diventandone rappresentati. Ricordiamo, tra i vari nomi, quello di Arisa, Negramaro. Andrea Bocelli, Malika Ayane,, Raphael Gualazzi, Motta, Madame e Sangiovanni.

Attraverso l’Ansa, sono giunte anche le parole di ricordo e addio da parte del Deputato e Ministro della Cultura, Dario Franceschini:

Con Piero Sugar il mondo dello spettacolo italiano perde un grande protagonista: un editore musicale e produttore discografico che in tutta la sua lunga carriera ha saputo anticipare i tempi, sperimentare e scommettere su nuovi talenti. In questa triste giornata mi stringo al dolore della moglie Caterina Caselli, del figlio Filippo e dei tanti amici e colleghi che lo hanno accompagnato nella sua vita

Ecco, inoltre, via Facebook, le dichiarazioni del compositore Mario Lavezzi:

Oggi è arrivata la triste notizia che Piero Sugar ci ha lasciato. È stato per molti anni, insieme a @caterinacasellisugar, editore e discografico di molti mie successi ed anche un amico. È per me un profondo dolore. Ciao Piero. 😪😪