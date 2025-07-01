Piero Barone curiosità: che titolo di studio ha il tenore

Componente del trio musicale Il Volo, Piero Barone ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo musicale quando era solo un ragazzino. Insieme a Gianluca e Ignazio, anche se singolarmente, ha partecipato al talent show Ti lascio una canzone di Antonella Clerici e da allora non ha più smesso. Da ormai 15 anni, i tre tenori sono una parte importante del mondo discografico nazionale e mondiale, ma non tutti sanno che oltre al successo hanno anche approfondito gli studi. Ad esempio, Gianluca Ginoble ama leggere ed è sempre stato appassionato di letteratura, mentre Piero è riuscito a diplomarsi qualche anno dopo l’inizio della sua carriera.

Qual è il titolo di studio di Piero Barone

I tre tenori de Il Volo hanno senz’altro dedicato gli anni della loro adolescenza e giovinezza alla musica, lasciando gli studi quando erano ragazzini ma riprendendo i libri scolastici qualche anno dopo. Piero Barone ha infatti mantenuto la promessa che aveva fatto ai genitori molti anni fa, cioè quello che un giorno sarebbe riuscito a diplomarsi nonostante il successo che lo ha travolto quando era giovanissimo. Nel 2018 ha quindi conseguito il titolo di studio presso l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore G. Galilei di Naro, ottenendo così il diploma di istruzione tecnica. Il cantante ha completato gli studi nel corso dell’anno scolastico 2017/2018 presso la sede dell’istituto Tecnico Federico II.

“Avevo promesso ai miei genitori che mi sarei diplomato e nel 2018 ho mantenuto la parola”, ha raccontato lui nel corso di qualche intervista. Negli anni i tre hanno infatti sempre dato dimostrazione della loro intelligenza e apertura mentale, ma soprattutto di quanto abbiano studiato musica per poter riuscire a raggiungere dei traguardi così importanti.

Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble: cosa hanno studiato

Gli altri due componenti de Il Volo hanno invece preso delle decisioni diverse. Nonostante abbiano sempre approfondito diversi aspetti della cultura dopo l’inizio della loro carriera, hanno preferito non continuare gli studi. Dopo aver conseguito la licenza di scuola media, i due cantanti hanno infatti abbandonato la scuola per dedicarsi appieno ai propri progetti musicali. Negli anni hanno inoltre raggiunto dei traguardi personali molto importanti. Ad esempio, Boschetto sta per diventare papà per la prima volta. Presto nascerà il primogenito, che verrà al mondo dal matrimonio con la splendida Michelle Bertolini, con cui si è sposato lo scorso anno e che ha catturato tutti i fan per la sua bellezza e semplicità.