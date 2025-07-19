Piero Barone, chi è e cosa fa la sua bellissima sorella

Piero Barone: uno degli artisti più amati del panorama musicale italiano che, insieme agli altri due componenti de Il Volo, ha viaggiato in tutto il mondo per far conoscere la propria musica. Diventati famosi quando erano solo ragazzini, non hanno mai smesso di emozionare i fan con le loro incredibili voci. Una carriera bellissima, la loro, che li ha portati ad esibirsi sui palchi più importanti del pianeta. Piero, Gianluca e Ignazio sono tra l’altro sempre stati molto uniti ai propri territori d’origine e alle proprie famiglie, tanto che negli anni i tre hanno formato una vera e propria famiglia allargata composta da tutti i loro affetti più cari.

In particolare, Piero Barone è legatissimo ai due genitori e soprattutto al fratello e alla sorella, che si porta spesso durante i suoi concerti e con cui si mostra sui social.

Chi è la sorella di Piero Barone

Maria Grazia e Francesco Barone – fratello e sorella di Piero – hanno sempre supportato il cantante e continuano a farlo anche ora che sono trascorsi anni dalla prima volta in cui ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo. Molto spesso entrambi si presentano ai vari concerti de Il Volo e fanno il tifo per un gruppo che ha saputo sempre catturare l’attenzione del pubblico italiano e mondiale. I due somigliano moltissimo a lui, ma ad un certo punto hanno deciso di prendere strade differenti e di restare distanti dalle luci dei riflettori. Molti fan hanno sempre ritenuto la sorella più piccola – Mariagrazia – bellissima ed è per questo che lei viene seguita molto sui social.

Non ci sono molte informazioni sulla sua vita privata, ma si sa che si è recentemente laureata in Lingue e culture dell’Asia e dell’Africa Meridionale presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia e che al momento sarebbe impegnata sentimentalmente parlando. Lei e Piero sono legatissimi e lo danno a dimostrare i tanti scatti che li ritraggono insieme e che hanno fatto spesso il giro della rete.

Francesco Barone: chi è il fratello di Piero de Il Volo

Nella famiglia Barone c’è inoltre l’altro fratello del tenore, Francesco, che è anche lui molto simile al cantante e che ha preferito anch’egli restare nella riservatezza. Il giovane ha conseguito una laurea in Lettere Moderne e Italianistica a Bologna, dove vive e lavora. Talvolta torna regolarmente nel paese di Naro per trovare la sua famiglia. Lui si è recentemente sposato con la storica fidanzata Rita.