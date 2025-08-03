Pierdavide Carone: età, Amici, studi, malattia, fidanzata. Tutto sul cantante

Classe 1988, Pierdavide Carone è tra i giovani autori e cantanti più promettenti della musica italiana. Nato a Roma è cresciuto a Palagianello, città in provincia di Taranto, città dove ha trascorso un’infanzia serena. Sin da piccolo ha manifestato una particolare attitudine verso la musica e la scrittura e ha rivelato il suo talento originale. Ha frequentato il Liceo Musicale Don Milani, e subito dopo il diploma ha fondato la sua prima band rock. Nel 2009 è entrato nella scuola di Amici dove ha potuto coltivare la sua cultura musicale e ha dimostrato di essere un’artista completo.

Alla fine del suo percorso ha conquistato la medaglia di bronzo, ma anche ricevuto il premio della critica. Si è infatti distinto grazie alla sua particolare voce, ma soprattutto per l’originalità dei suoi pezzi. Amici gli ha aperto diverse porte del mondo discografico che ha intuito il suo potenziale sia come autore che come cantante. Il suo primo album, Una canzone pop, ha conquistato le vette delle classiche e ha ottenuto il riconoscimento multiplatino. Carona è anche l’autore di Per tutte le volte che…, brano che ha vinto il Festival di Sanremo nel 2010 e cantato da Valerio Scanu.

Nel 2012 ha partecipato a Sanremo insieme a Lucio Dalla con Nanì, canzone che ha riscosso un immediato favore del pubblico e della critica. L’incontro di Carone con Dalla è stato determinante per la sua crescita professionale e lo ha segnato particolarmente. Lucio Dalla è morto pochi giorni dopo l’esibizione alla kermesse e questo ha colpito particolarmente il giovane artista. L’ex allievo di Amici per un periodo si è allontanato dalla musica, e solo nel 2015 decide di tornare a Sanremo con il singolo Il filo. Nel 2019 ha presentato alla commissione della manifestazione ligure il brano Caramelle, cantato con i Dear Jack ma il pezzo non supera le selezioni. Tuttavia la canzone diventa una hit e conquista il successo.

Pierdavide Carone vita privata: progetti e ex fidanzata

Oltre ai tanti successi musicali Pierdavide Carone ha affrontato diversi momenti difficili che ha superato grazie alla sua passione per la musica. Durante la sua presenza ad Amici ha avuto una storia con la ballerina Grazia Striano. I due hanno convissuto per un periodo, ma poi la storia è giunta al capolinea. Oggi non è noto se sia single o abbia una compagna, anche se molto del suo tempo libero lo dedica alla musica.

Durante il tour con i Dear Jack Pierdavide ha scoperto di avere un tumore e questo ha rivoluzionato le sue priorità: “Ero in tournée con i Dear Jack quando ho scoperto qualcosa di strano nel mio corpo. Ho affrontato l’intervento e la chemioterapia, ma la musica è stata la mia forza”. Un’esperienza che lo ha portato lontano dall’eco mediatico, ma non dalla sua musica: durante i momenti difficili ha continuato a scrivere e comporre.

Ora o mai più, il ritorno in tv di Pierdavide Carone

L’ex allievo di Amici nel 2o12 ha preso parte all’edizione speciale di Amici Big, uno spin-off del talent, dove ha gareggiato con altri ex allievi e la scorsa stagione ha partecipato a Ora o mai più, format condotto da Marco Liorni. Qui ha attenzionato gli addetti ai lavori e il pubblico, che hanno riscoperto il suo talento.

Pierdavide ha anche scritto un libro I sogni fanno rima, un modo diverso di raccontarsi. Questo conferma che è un’artista tutto tondo e che si avvale di vie alternative per esprimersi, anche se la musica resta il suo mezzo preferito.