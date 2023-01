Piccola è il nuovo singolo di Mobrici, in streaming e download digitale da venerdì 27 gennaio 2023, prodotto da Federico Nardelli. Queste le parole del cantautore nel presentare il brano:

“‘Piccola’ è una canzone che, dopo tanto tempo, mi ha fatto fare pace con tanti pensieri. È arrivata da sola, senza che la cercassi, quasi come potrebbero esserci anche senza di me. Si è presentata in una notte qualsiasi, come un flash nella mia testa, tutta intera, già con le parole. Quando ho preso la chitarra, mi sono sentito come un traduttore, come un tramite, e quando va così sono contento perché è come se non dovessi fare niente di che. La canzone, nella sua verità assoluta, è molto sentimentale, ed io la vedo come un dialogo col passato, come un’accettazione del presente e come una liberazione per il futuro.

Mobrici porterà i brani più importanti ed amati della sua carriera in concerto per due speciali appuntamenti: il 18 aprile 2023 al Monk di Roma e il 20 ai Magazzini Generali di Milano.

Piccola

“Piccola” parla di un amore non corrisposto, si chiede se lei è felice senza di lui. La canzone esprime la tristezza e il senso di perdita mentre guarda la persona che ama e si rende conto che non la può avere. Al centro del brano la narrazione di un amore non corrisposto e di una persona che vuole solo il bene dell’altro, anche se questo significa dover lasciarla andare.

Testo canzone

Piccola

Quando ti vedo sento la musica

Con quelle guance che arrossiscono sempre

Noi due insieme

Due anime perse

Avevi solo vent’anni

E non sapevi cosa fosse l’amore

Piccola

Quando ti vedo, sento la musica

E mi chiedo se tu riesci

A esser felice

Non chiedo niente

Me ne posso andare

Io

Se sei felice

Non chiedo niente

Mе ne posso andare

Piccola

Guarda come è grandе il mondo

E tu sei piccola

Io perdo il controllo

E non capisco più niente

E me ne andavo come un pazzo per le strade

A chiedermi se tutto questo era normale, ma

Tu avevi solo vent’anni

E non sapevi cosa fosse l’amore

Piccola

Quando ti vedo sento la musica

E mi chiedo se tu riesci

A esser felice

Non chiedo niente

Me ne posso andare

Io

Se sei felice

Non chiedo niente

Me ne posso andare

Avevi solo vent’anni

E il desiderio di spaccare la vita

Avevi solo vent’anni

E non sapevi cosa fosse l’amore

Figurati a pensare

Che potesse finire

Piccola

Quando ti vedo sento la musica

E mi chiedo se tu riesci

A esser felice

Non chiedo niente

Me ne posso andare

Io

Se sei felice

Non chiedo niente

Me ne posso andare

Piccola

Guarda come è grande il mondo