I Pet Shop Boys hanno annunciato le date del 2023 nel Regno Unito e in Europa per il loro tour acclamato dalla critica, “Dreamworld: The Greatest Hits Live”. Le nuove tappe iniziano proprio con uno show a Roma il 13 giugno 2023 prima di toccare città di tutto il continente tra cui Dublino, Parigi, Helsinki e Copenaghen, chiudendo a Göteborg il 9 luglio 2023. Le date includono anche un nuovo spettacolo nel Regno Unito a Brighton il Il 26 giugno, accanto alle date già annunciate a Londra, Aberdeen, Liverpool e Leeds. Il concerto si terrà durante la rassegna musicale ‘Roma Summer Fest‘ e per la band è l’unica data in programma nel nostro Paese. Qui sotto potete leggere tutte le informazioni sui biglietti ancora disponibili e sulla scaletta delle canzoni.

I Pet Shop Boys si sono formati a Londra nel 1981. La band vede il cantante Neil Tennant il tastierista Chris Lowe e i due hanno venduto più di 50 milioni di dischi in tutto il mondo, e sono stati elencati come i più duo di successo nella storia della musica del Regno Unito nell’edizione 1999 del Guinness dei primati.

Pet Shop Boys a Roma, biglietti del concerto

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto dei Pet Shop Boys a Roma, in programma martedì 13 giugno 2023. Si parte da 51,75 euro per la Tribunetta Alta Med. Balaustra Visibilità Ridotta fino ai 74.75 della Tribuna Mediana Numerata. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Pet Shop Boys a Roma, la scaletta del concerto

Il live inizierà alle 21.

Suburbia

Can You Forgive Her?

Opportunities (Let’s Make Lots of Money)

Where the Streets Have No Name (I Can’t Take My Eyes Off You)

Rent

I Don’t Know What You Want but I Can’t Give It Any More

So Hard

Left to My Own Devices

Domino Dancing

Love Comes Quickly

Paninaro

You Were Always on My Mind (Gwen McCrae cover)

Dreamland

Heart

It’s Alright (Sterling Void cover)

Vocal

Go West (Village People cover)

It’s a Sin

West End Girls

Being Boring