Perché Rkomi ha annullato il suo tour

Rkomi ha annullato il tour. La notizia è stata condivisa nei giorni scorsi e ha lasciato senza parole i fans del cantate: ecco cosa è successo

In queste ultimi giorni Rkomi ha conquistato la scena social, il cantate è diventato di tendenza sulle varie piattaforme e questo dopo aver rivelato di aver annunciato il tour in programma nei prossimi mesi. I motivi di questa scelta non hanno a che fare con problemi personali dell’artista: Rkomi sta bene e non gli è accaduto nulla, ma hanno origine da scelte professionali che non potevano essere rimandate. Reduce dalla partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo, Rkomi sta vivendo un momento di passaggio e trasformazione musicale.

Il ritmo delle cose, il brano che ha presentato all’Ariston, è la conferma del nuovo percorso artistico intrapreso dal cantante milanese. Un percorso decisamente più maturo, definito d’alcuni critici di transizione. Non a caso la canzone sanremese non è arrivata subito al pubblico anche se gli addetti ai lavori ne hanno compreso sin dal primo ascolto la sua autenticità e hanno apprezzato le sonorità intense e originali. Sulla stessa strada anche i testi contenuti nel nuovo disco, alcuni dei quali autobiografici, diretti e incisivi e per l’artista poco adatti alle diverse location estive scelte per i suoi live.

Rkomi sta vivendo un momento professionale di cambiamento, e in diverse interviste ha parlato proprio della maturità conquistata e del desiderio di condividere una musica più introspettiva. Ad ufficializzare i motivi che hanno portato l’artista e il suo management ad annullare il tour ci ha pensato Selvaggia Lucarelli con un tweet che rimanda ad un suo articolo. La Lucarelli ha poi spiegato che lo staff di Rkomi ha inviato un email ai fans prima dell’annuncio ufficiale solo per anticipare i tempi dei vari rimborsi. Ecco cosa è successo.

Rkomi, tour annullato: cosa è successo

Selvaggia Lucarelli ha rivelato che Rkomi, in accordo con il suo management, ha annullato il tour in programma per i prossimi mesi perché ritiene che i testi delle nuove canzoni non siano adatti alle classiche location estive in cui si è esibito fino ad ora e ha chiesto all’agenzia che si occupava dell’organizzazione dei concerti di cercare siti più adeguati ad una musica più personale e introspettiva. Questo ha creato dei contrasti con l’agenzia, che è stata così sostituita:

“Confrontandomi con il suo management, mi è stato spiegato che alla base del problema c’è stato un vero problema organizzativo, diciamo di scarsa intesa, nato dalla scelta di lasciare l’agenzia che aveva organizzato il tour per affidarsi ad altri”. La giornalista ha poi aggiunto: “La decisione è dettata dal desiderio di Mirko e del suo stesso management di portare lo spirito più intimista di questo nuovo album in location più appropriate, diverse dai classici palchi estivi. L’agenzia non avrebbe assecondato la scelta e questo avrebbe portato a questo drastico cambio di rotta”.

Le nuove date dei live di Rkomi

Lo staff di Rkomi ha garantito che i concerti sono stati solo rimandati. Il cantate presto tornerà live e non vede l’ora di incontrare i fan e condividere con loro la sua musica. Il management del cantante è già a lavoro per organizzare il nuovo tour, saranno scelte le location più adatte e coerenti con il cambiamento dell’artista. Le nuove data saranno rese note Lunedì 9 Giugno 2025.

Sono previsti 18 appuntamenti in diversi teatri italiani, tra cui Milano ad Ottobre. Selvaggia Lucarelli ha così risposto a milioni di fans che hanno manifestato tutta la loro delusione per le date annullate, temevano di non poter assistere al live di Rkomi dopo aver acquistato il biglietto e aver organizzato il tutto per essere presenti.