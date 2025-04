“Perché non vado al funerale di Papa Francesco”, le dichiarazioni di Albano

Il cantante pugliese Albano ha parlato del motivo per cui non andrà ai funerali di Papa Francesco. Le sue parole sono virali.

Papa Francesco è passato a miglior vita e, sabato 26 aprile, si terranno i Funerali in Piazza San Pietro a Roma. Sono attese migliaia di persone da tutto il mondo, tra cui anche i più grandi esponenti di stato. A dare l’ultimo saluto al Pontefice sarà anche il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, oltre che la Premier Giorgia Meloni e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Dopo la celebrazione, la salma sarà fatta riposare – come aveva deciso lui in vita – presso la Basilica Santa Maria Maggiore di Roma, anziché nella Basilica di San Pietro com’era accaduto ai suoi predecessori.

Tra coloro che stanno piangendo la morte del Papa c’è anche l’amatissimo Albano, che ha rilasciato un’intervista per Il Corriere del Mezzogiorno e che ha svelato di aver scelto di non andare ai suoi funerali per un motivo ben preciso.

Albano non andrà ai funerali del Papa

L’artista pugliese ha dichiarato – nel corso di una recente intervista – che non andrà ai funerali del Papa per rispetto sia verso il Pontefice che verso la cerimonia. “So che non potrei fare un passo senza che qualcuno mi chieda un autografo o un selfie” – ha detto lui – “E, in un’occasione solenne come questa, mi dispiacerebbe molto. Quindi, preferisco evitare sia il funerale sia la visita nella Basilica di San Pietro“. Albano ha inoltre svelato di aver vissuto un grande choc quando ha appreso della sua morte, anche perché con lui condivideva due momenti memorabili. Il primo fu il 9 dicembre 2016, giorno in cui il cantante fu improvvisamente colto da un infarto e operato d’urgenza. L’operazione andò bene, ma i medici gli dissero che avrebbe dovuto stare a riposo. Quattro giorni dopo era però stato fissato un appuntamento con il Papa e volle andarci a tutti i costi. “Se devo morire, meglio che accada di fronte al Papa“, disse lui.

Lui e il Papa si sono incontrati nuovamente due anni fa e in quel momento parlarono molto. “Parlammo di come era lui da piccolo” – ha raccontato Albano – “Diceva, sorridendo, che aveva imparato tutte le più brutte parole ma che non le praticava. Furono i 45 minuti più indimenticabili della mia vita“.

Albano e la potenza della fede

Durante la stessa intervista, il cantante pugliese ha anche svelato di non aver trattato – nemmeno con il Papa – il tema della scomparsa di sua figlia Ylenia. “Cerco di evitare l’argomento“, ha detto lui. Albano ha anche detto di essersi ad un certo punto allontanato dalla fede, dato che si era sentito abbandonato da Dio per il dolore che stava provando. “Proprio nella tragedia ho scoperto la fede” – ha continuato – “Mi sono detto: da cristiano chi pensi di essere per non riuscire ad accettare quello che Dio ha provato, ovvero la morte di suo figlio in croce?“.