Perché Malgioglio porta il ciuffo bianco: la curiosità sul giudice di Amici

Cristiano Malgioglio, oggi volto tv accreditato, vanta una carriera nel mondo dello spettacolo invidiabile. Cantante, paroliere, autore, e negli ultimi anni giudice di Amici e anche di Tale e quale show, è un personaggio molto apprezzato dal pubblico e dagli addetti ai lavori. Ha collaborato con grandi artisti e ha scritto canzoni per cantanti di spessore: L’importante è finire, Testarda io, Cocktail d’amore, Forte forte forte e Gelato al cioccolato sono solo alcuni dei brani che lo hanno consacrato a big.

Nato il 23 Aprile 1945 preferisce non ricordare la sua età, anche se è un traguardo importante. In una recente intervista ha infatti rivelato che non celebrerà il suo compleanno e per l’occasione andrà all’estero così eviterà di farsi coinvolgere in eventi a lui dedicati. Da bambino Malgioglio ha vissuto in Australia di cui ha un ricordo piacevole. Poi quando aveva 10 anni è tornato in Italia dove si è diplomato in ragioneria. Subito dopo la fine della scuola si è trasferito in Liguria dove abitava la sorella, qui ha cominciato a lavorare alle Poste e nel frattempo si è dedicato alla musica.

Sognava di conoscere Gino Paoli, ma casualmente incontrò De Andrè che lo aiuto ad integrarsi nel mondo della discografia: gli procurò un colloquio a Milano presso la Ricordi. Malgioglio conquistò anche Mina, che fu incuriosita dai suoi look, in particolare dalle sue scarpe con il doppio tacco. Il legame con Faber fu sincero e leale e fu Malgioglio a presentargli Dori Ghezzi. Oltre che per Mina, che ha creduto in lui quando era ancora un giovane autore, ha scritto per diverse artisti: da Iva Zanicchi a Raffaella Carrà, ma con una cantante ha poca affinità: “Solo con Ornella Vanoni non ho un bel rapporto: una volta mi ero arrabbiato io con lei perché aveva cambiato una parte del testo di Amico mio, amore mio. Tempo dopo mi chiamò lei una notte perché voleva interpretare una canzone che era già stata assegnata a Iva Zanicchi: mi attaccò il telefono.”

Cristiano Malgioglio, il mistero del ciuffo bianco: solo un incidente?

Look estrosi e a volte sopra le righe sono rappresentativi di Cristiano Malgioglio soprattutto da quando si è conquistato il titolo di personaggio tv. Tuttavia c’è una caratteristica che lo contraddistingue da diversi anni e che il pubblico associa a lui ed è il suo ciuffo bianco. Perché porta questo ciuffo? E com’è nato? A quanto pare tutto ha avuto origine da un incidente. A raccontarlo lo stesso artista:

“Avevo la tinta in testa e volevo fare la parte davanti più scura, ma ho sbagliato e ho messo un decolorante. Poi mi sono risciacquato e quando mi sono visto m’è preso un colpo. Mi sono messo a urlare”, ha rivelato al magazine Gente. Lui voleva eliminarlo subito ma poi Sophia Loren gli consigliò di lasciarlo certa che gli avrebbe portato fortuna. E così è stato. Malgioglio è anche molto contento delle tante imitazioni che lo riguardano. Diversi i comici che lo hanno emulato.

Carriera tv e vita privata di Malgioglio

Oltre che nella musica Cristiano Malgioglio ha trovato il suo spazio anche in tv. Attualmente è uno dei giudici di Amici, e ha avuto un ruolo anche nell’ultima edizione di Tale e quale show. Carlo Conti lo ha poi voluto come co-conduttore di una delle serate di Sanremo 2025 dove ha condiviso il palco anche con Bianca Balti. Il debutto in tv risale al 2000 in Casa Raiuno, in seguito ha partecipato a diversi reality tra cui Il Grande Fratello Vip e L’isola dei famosi, anche in veste di opinionista. E più recentemente ha condotto Mi casa es tu casa.

Malgioglio non ama parlare della sua vita privata anche se è una persona sincera e molto schietta. Ufficialmente oggi è fidanzato con un uomo di 40 anni di Instabul, con cui vive un rapporto intenso ma particolare: “L’ho incontrato nel 2020 al Gran Bazar di Istanbul. Lui passa e mi guarda. Penso: “Ammazza che bono”. L’ho rivisto per caso dopo una settimana alla fiera dei fiori. Si è fermato, abbiamo parlato. Il giorno dopo mi ha mandato un mazzo di tulipani bianchi in hotel. Mi sono detto: “E che me lo faccio scappare?.