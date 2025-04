Perchè Mahmood si prende una pausa: la decisione del cantante

Il successo non implica una costante attività scenica. La pausa annunciata da Mahmood attraverso un’intervista rilasciata ad Adnkronos potrebbe aver scaturito il panico tra i suoi fan. Soprattutto perchè di pause di artisti, nel pieno del loro successo, ultimamente ne sono state dichiarate un pò. Tuttavia il cantautore milanese in questo momento è impegnato con il N.L.D.A., una serie di concerti che segneranno la fine ( e chi l’avrebbe detto?) di un capitolo. Niente panico: Mahmood non ha intenzione di abbandonare la musica, ma vuole ritornare a coltivarla.

Intanto ci tiene a specificare che il tour per lui non rappresenta solo una serie di esibizioni, ma vuole essere un saluto a chi ha supportato il suo album “Nei letti degli altri”. Dopo il tour, Mahmood ha deciso di prendersi una pausa per ritrovare l’ispirazione, viaggiare, conoscere nuove persone e tornare a scrivere musica per sé stesso. Questa pausa rappresenta per lui un’opportunità di riflessione e di esplorazione, dopo un periodo in cui ha lavorato tanto.

“Quando ho iniziato a scrivere canzoni per altri ho più o meno realizzato che potevo vivere di musica” fa sapere aggiungendo che ora sente il bisogno di scrivere per sè. ” Sono passati due anni e mezzo dall’ultima volta. Voglio chiudermi in studio e capire a che punto sono, riprendere il filo di un discorso interrotto. È come un tuffo nel buio, un nuovo inizio in cui raccontarmi di nuovo. In questi due anni e mezzo ho lavorato tanto, ma ho vissuto poco. Ora voglio fare esperienze, conoscere persone, vedere posti nuovi e poi raccontarli. È quello che amo fare di più” Le sue parole.

Magari al Cinema in un film splatter

Mahmood ha ottenuto successi incredibili, con dischi di platino e milioni di stream, ma ora sente la necessità di fare un passo indietro per ricaricarsi e continuare a crescere artisticamente. Gli stadi sono un riguardo a cui mira con cautela.

“Lo stadio non è nei miei programmi anche perché penso ‘dopo lo stadio cosa c’è?’ Mi immagino allo stadio per celebrare anni e anni di carriera. Io, invece, mi sento abbastanza agli inizi e preferisco che il percorso sia il più lungo possibile”

Oltre della sua carriera musicale, il cantante ha raccontato anche di come si vede, si considera molto autocritico ma rivela di essere appassionato di cinema, e non esita a confidare che si immagina anche come attore ma in un “film splatter”. Ha anche un sogno: divertirsi sempre con la sua musica. Mahmood ha anche raccontato di aver instaurato una bella amicizia co Geppi Cucciari, dopo l’incontro sul palco dell’Ariston: “Ormai siamo una gang. Abbiamo legato tantissimo e avevamo preparato quel numero per Sanremo”

La sua idea di ritorno a Sanremo è legata alla presenza di un progetto valido e di una canzone che rappresenti davvero la sua evoluzione artistica: “Sanremo è un’occasione preziosa per mostrare la propria evoluzione artistica. E’ un palco che non ti cambia ma che tocca a te cambiare”