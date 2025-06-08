Sanremo 2026 si sposta: le nuove date e il motivo (importante) del rinvio

Perché il Festival di Sanremo 2026 slitta

Il Festival di Sanremo è da sempre un pilastro dell’intrattenimento made in Italy. Più che una semplice competizione msuicale è un evento che ogni anno trasforma per una settimana intera la città ligure nella capitale dello spettacolo nazionale richiamando artisti e media da ogni parte dello Stivale.

Tradizionalmente collocato nei primi mesi di febbraio, il Festival è diventato un rito collettivo capace di unire generazioni e gusti musicali anche molto diversi tra loro, tra grandi ritorni e nuove proposte in grado di soddisfare il pubblico più giovane. Ma nel 2026, a causa di una coincidenza insolita ma inevitabile, le date del Festival subiranno un’eccezionale variazione.

Il motivo del rinvio

Scondo quanto anticipato da Il Messaggero, la Rai avrebbe deciso di posticipare l’edizione 2026 del Festival per evitare sovrapposizioni con un altro evento di enorme rilievo, ovvero le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.

L’evento sportivo che si svolgerà nella seconda e terza settimana di febbraio rischia infatti di generare una competizione diretta in termini di ascolti e, soprattutto, di investimenti pubblicitari. D’altronde Sanremo rappresenta ogni anno un’importante fonte di ricavi per la televisione pubblica. Lo dimostrano gli ultimi risultati sotto la direzione di Amadeus prima e di Carlo Conti poi. Il Festival è senz’altro in grado di di garantire un tasso alto di raccolta pubblicitaria.

Un’eventuale sovrapposizione con le Olimpiadi, in termini di palinsesto e interesse pubblico, rischierebbe di dividere l’attenzione (e le entrate).

Le nuove date in ballo

A quanto pare, la finestra individuata dalla Rai per lo slittamento va dal 24 febbraio al 28 febbraio. Una finestra consentirebbe al pubblico di godersi sia i Giochi Olimpici che la kermesse musicale, evitando un sovraccarico di eventi in primo piano.

Una mossa che rientra in una mossa srategica ben ponderata, capace di tutelare l’interesse economico e l’impatto mediatico di entrambe le manifestazioni. Fonti interne a Viale Mazzini hanno definito il mese di febbraio 2026 come “un mese da leoni” vista l’intensità della programmazione prevista tra sport e spettacolo.

Il rinvio permettere inoltre una migliore pianificazione anche a livello produttivo e promozionale, vista la mole di lavoro che eventi di tale portata comportano.

Il “bis” dopo un anno

Va ricordato che non è la prima volta che il Festival subisce uno spostamento. Anche nel 2025 infatti la progranmmazione venne modificata per evitare sovrapposizoni con i quarti di finale di Coppa Italia. La kermesse venne allora posticipata dal 4 febbraio all’11 dello stesso mese.

In questo casi si valuto anche l’interferenza con le partite di Champions League, ma la Rai optò per mantenere la nuova collocazione evitando ulteriori rinvii.