Perchè Can Yaman e Diletta Leotta si sono lasciati: la verità dietro l’addio dopo anni

Can Yaman, attore di origine turca, e oggi protagonista di Sandokan, in passato è stato spesso al centro del gossip. Gli sono stati affibbiati diversi flirt, soprattutto con le attrici con cui ha lavorato. Laureato in legge, Yaman è approdato sul set per caso, è stato notato dagli addetti ai lavori ad un evento e da quel momento la sua vita è cambiata radicalmente. Dopo aver ottenuto il successo in Turchia, ha conquistato l’Italia e non solo e ha intrapreso una carriera internazionale. Da qualche anno vive nel Bel Paese dove ha ricevuto diverse proposte di lavoro. Molto attivo sui social, dove ha un vasto pubblico, Can ha sempre evitato di parlare del suo privato, anche se spesso ha conquistato le prime pagine della cronaca rosa.

Nonostante i tanti flirt che gli sono stati affibbiati è certo che in passato l’attore turco ha avuto una storia con Diletta Leotta. Oggi l’inviata di Dazn è felicemente sposata con Loris Karius, i due hanno una bellissima bambina, Aria, e sono in attesa del secondo figlio. Yaman invece è ancora single, non ha trovato la sua anima gemella ed è concentrato sul lavoro. La scorsa estate ha reso nota la sua storia con la dj Sara Bluma, ma la relazione non ha avuto un esito positivo: i due si sono lasciati da qualche settimana. Ma perché la relazione tra Diletta Leotta e Can Yaman è finita? Cosa di cela dietro l’addio?

Al tempo della loro relazione i due sono apparsi diverse volte insieme sui social, non hanno esitato a condividere anche momenti del loro quotidiano, anche se alcuni addetti ai lavori erano convinti che fosse tutto costruito. Non tutti hanno creduto alla relazione e questo ha alimentato ancora di più i rumors sulla veridicità del loro rapporto. Dato per certo che fossero fidanzati in molti si chiedono perché alla fine si sono detti addio. Cos’ha scatenato la fine della relazione?

Can Yaman e Diletta Leotta rottura annunciata: cosa si cela dietro la rottura

La rottura tra Can Yaman e Diletta Leotta non ha sorpreso più di tanto, anche per molti era annunciata e prevedibile. Ma quali sono i motivi della fine della storia. A quanto pare la showgirl era stanca degli atteggiamenti dell’attore turco, inoltre tra loro ci sarebbero state diverse incomprensioni caratteriali, oltre che una visuale di vita diversa. La conduttrice non ha mai nascosto i suoi progetti di vita famigliare, mentre Yaman non è mai apparso interessato ad una relazione stabile e seria.

L’addio ha monopolizzato l’attenzione dei media per giorni, ma i due diretti interessati non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali o hanno almeno provato a spiegare cosa è realmente accaduto fra loro. Hanno preferito non giustificare pubblicamente le loro scelte. Solo recentemente la Leotta ha definito la fine di quel rapporto molto doloroso.

Primo incontro e durata della relazione di Yaman e Leotta

Diletta Leotta e Yaman si sono conosciuti nel 2021 per motivi di lavoro. Il loro primo incontro è infatti avvenuto in un contesto televisivo. In seguito per non essere perseguitati dai paparazzi hanno ufficializzato la loro relazione sui social, anche se non hanno convinto tutti. Inizialmente sono apparsi affiatati e molto innamorati, ma dopo alcuni mesi hanno rivelato di aver deciso di intraprendere strade diverse.

Ufficialmente i due sono stati realmente una coppia, ma secondo alcuni rumors i due avrebbero finto la relazione per evitare il gossip. Un dubbio questo mai chiarito dai diretti interessati.