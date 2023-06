Nella versione italiana del nuovo film Disney e Pixar Elemental, il cantante Mr.Rain interpreterà il brano originale “Per sempre ci sarò”, di cui ha curato anche l’adattamento. Il pubblico potrà ascoltare parte della canzone durante il film e l’intero singolo nei titoli di coda del lungometraggio d’animazione che dal 21 giugno è nelle sale italiane. “Per sempre ci sarò” è ora disponibile sulle piattaforme digitali.

Inoltre, la colonna sonora originale del film, che include il singolo “Per sempre ci sarò” e le musiche originali composte e dirette da Thomas Newman, sono disponibili dal 16 giugno sulle piattaforme digitali.

Quella di Mr. Rain è la versione italiana del pezzo presente nella soundtrack originale con il titolo “Steal the Show” ed è interpretato dal cantautore, produttore e polistrumentista multi-platino Lauv che ha lavorato sul singolo con il compositore Thomas Newman (che ha firmato le colonne sonore dei film Pixar Alla ricerca di Nemo, WALL•E e Alla ricerca di Dory – e con l’autore Michael Matosic).

Elemental, il film al cinema (trama e trailer)

Elemental è un nuovo lungometraggio originale ambientato a Element City dove gli elementi – Fuoco, Acqua, Terra e Aria – vivono insieme. La storia introduce Ember, un’“ardente” giovane donna, la cui amicizia con un ragazzo di nome Wade, divertente e sdolcinato, mette alla prova le sue convinzioni sul mondo in cui vivono.

Potete leggere tutte le informazioni e vedere il trailer del film cliccando qui.

Voglio solo dirti che insieme cambiamo il mondo

Sono sempre qui con te, quando ridi o quando tocchi il fondo

Anche se non puoi vedermi più

Come il sole nella pioggia quando cade giù

Uh, uh

Ti giuro che per sempre ci sarò

Ovunque andrai, sempre ci sarò

Anche se siamo diversi, vedo i miei sogni dai tuoi occhi

Volo via, vola via con me, uh-oh

E lo sai, non sto scappando

Sono qui che sto aspettando te

Sto aspettando te

Ti giuro che per sempre ci sarò

Ovunque andrai, sempre ci sarò

Ti giuro che per sempre ci sarò

Ovunque andrai, sempre ci sarò

Lo sai, lo sai, ti vorrei dire

“Restiamo insieme”

Tu lo sai che ovunque andrai io ci sarò

Ti giuro che per sempre ci sarò

Ovunque andrai, sempre ci sarò

Ti giuro che per sempre ci sarò

Ovunque andrai, sempre ci sarò