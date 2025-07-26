Oroscopo del mese di agosto, chi sarà il segno top e chi sarà baciato dalla Fortuna.L’estate è ormai entrata nel suo cuore palpitante. Quasi per tutti sono incominciate le vacanze. Ergo la voglia di divertirsi, di mero relax e di staccare la spina, oltre che di sana leggerezza, iniziano a farsi strada nelle menti e

Per l’oroscopo ad agosto un segno avrà il miglior mese dell’anno mentre un altro farà fortuna

Oroscopo del mese di agosto, chi sarà il segno top e chi sarà baciato dalla Fortuna.

L’estate è ormai entrata nel suo cuore palpitante. Quasi per tutti sono incominciate le vacanze. Ergo la voglia di divertirsi, di mero relax e di staccare la spina, oltre che di sana leggerezza, iniziano a farsi strada nelle menti e nei cuori. Chi è single sogna magari di trovare la sua dolce metà o, i più avventurosi, qualche flirt.

Certo è che pure la Dea Bendata, che è assai capricciosa e volubile, il più delle volte vuole metterci lo zampino anche in codesto ambito oltre che in quello prettamente professionale e, di riflesso, economico. E quando una persona adulta ha di questi problemi è quasi scontato che poi non riesca a instaurare nuove amicizie o dare il via a frequentazioni.

Se in coppia poi è facile vacillare. Insomma, la situazione può non essere delle migliori da vivere sulla propria pelle e può diventare ancora più pesante da sopportare se poi non si riesce a fare delle belle ferie ma passarle, al contrario, a casa per mancanza di denaro. E osservare gli altri sui Social mentre se la spassano al mare, in piscina o in montagna, non è decisamente il massimo.

Oroscopo di agosto, un segno è il top, un altro super fortunato

Questo genere di problemi non li avrà di certo il Leone che tornerà a splendere come non mai soprattutto nei giorni in cui compie gli anni. Il suo compleanno sarà meraviglioso anche se non lo festeggerà in maniera iconica. Il suo fascino sarà talmente luminoso da abbagliare chiunque incontri nel suo cammino. Il suo carisma gli permetterà di ottenere importanti conquiste non solo in campo sentimentale ma anche professionale. Stringerà mani, intraprenderà discorsi importanti per poi mettere nero su bianco il tutto sul lavoro in autunno.

Fortunato nei prossimi giorni sarà l’Ariete che dopo un periodo tostissimo in cui ha sofferto tantissimo e, nonostante la sua ingente determinazione, ha persino pensato, nei momenti di più profondo e lacerante sconforto, di lasciare perdere i suoi sogni, ora potrà godere di ottimi consensi anche da parte di quelle persone che inizialmente non lo appoggiavano particolarmente.

I suoi progetti, compresi quelli più ambiziosi e che possiede da tempo, si stanno per concretizzare. E anche quando sembrerà che qualcuno cercherà di mettergli i classici bastoni tra le ruote, ecco che la Fortuna gli sorriderà, ribaltando la situazione in maniera del tutto inaspettata e super favorevole per lui. Tanti bei soldini in arrivo così come salute sia fisica che mentale.