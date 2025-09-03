Peppino di Capri, i tre figli e le due mogli. Chi sono e cosa fanno

Peppino Di Capri: un punto di riferimento per la musica italiana. Originario di Capri e nato nel 1939, ha iniziato la sua carriera nel 1943, quando aveva solo quattro anni, soprattutto grazie al dono dell’orecchio assoluto. L’ambito artistico è quindi stato sempre il suo mondo. Oltre alla sua intensa attività lavorativa, il cantante tiene molto alla sua sfera privata, anche perché alle spalle ha due matrimoni e la nascita di tre figli.

Le nozze di Peppino Di Capri

Il cantante caprese si è sposato – nel 1961 – con Roberta Stoppa. I due si sono incontrati per la prima volta nel 1959 in un locale di Ischia, quando lei aveva 18 anni e faceva la modella. I primi problemi di coppia sono nati verso la fine degli anni ’60, ma nel 1970 i due hanno messo al mondo il primo figlio, Igor. Nello stesso anno si sono separati decidendo di prendere due strade differenti. “Ci eravamo sposati a 20 anni” – ha raccontato lui al Corriere della Sera – “era una modella, la vidi ballare con William Holden a Ischia e le dedicai una canzone. Col senno di poi, è stato più un amore da show che di sostanza“. Dopo la separazione, Di Capri ha incontrato Giuliana Gagliardi, di dodici anni più giovane di lui. All’epoca lei era una studentessa di Biologia e viveva a Napoli.

Si sono incontrati durante un concerto per poi pronunciare il fatidico sì qualche anno dopo, nel 1978. Dal loro amore sono nati i due figli Edoardo e Dario. Lei è invece morta nel 2019, all’età di 68 anni, e con la sua scomparsa ha lasciato un vuoto enorme nella vita del cantante.

Chi sono i tre figli Igor, Edoardo e Dario

Il primogenito dell’artista si chiama appunto Igor, ed è nato nel 1970 dall’amore con Roberta Stoppa. L’uomo oggi 56 anni e vive una vita lontano dal mondo dello spettacolo, tanto che non ci sono molte informazioni su di lui. Edoardo e Dario sono invece rispettivamente nati nel 1981 e nel 1986, dal matrimonio con Giuliana Gagliardi. Il primo ha 45 anni ed è un sound designer; il secondo è invece un attore di professione e lavora sotto lo pseudonimo di Dario Castiglio. Quest’ultimo ha lavorato in molte serie tv come Ris – Delitti Imperfetti, Distretto di Polizia e Squadra Antimafia – Palermo Oggi. Il cantante è sempre stato molto affezionato alla sua famiglia e ai suoi figli, tanto che continua a parlarne spesso nel corso delle varie interviste che rilascia.