I Pearl Jam si esibiranno sabato 25 giugno 2022 all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola.

La band è impegnata con il Gigaton Tour, il primo dal 2018, con diciannove concerti in Nord America e diciassette spettacoli in Europa. Inizialmente previsto per il 2020, i live sono stati rimandati a causa della pandemia di Covid-19 e il primo concerto si è tenuto a maggio 2022 nel Nord America.

Gigaton è l’undicesimo disco in studio del gruppo rock americano ed è stato rilasciato il 27 marzo 2020. L’album stato preceduto dai singoli “Dance of the Clairvoyants”, “Superblood Wolfmoon” e “Quick Escape”. Si tratta del loro primo progetto di inediti dopo sette anni dal loro precedente lavoro. La cover dell’album è stata realizzata dal fotografo Paul Nicklen.

In Italia. Gigaton ha debuttato al primo posto della classifica Fimi degli album più venduti. In America, invece, è arrivato al quinto gradino della Billboard 200.

Pearl Jam, Imola, 25 giugno 2022, biglietti

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto dei Pearl Jam ad Imola, sabato 25 giugno 2022. Posto unico a 79,25 e Pit Gold a 90.75. Clicca qui per maggiori informazioni e per acquistare il posto libero.

Pearl Jam, Imola, 25 giugno 2022, Imola, Autodromo Ferrari, come arrivare

Per arrivare all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari a Imola è consigliato il treno, Stazione FS di Imola a circa 3,5 km dall’ingresso autodromo.

In auto, invece, si trova a circa 8 km dal casello di Imola sulla A14.

Pearl Jam, Imola, 25 giugno 2022, Scaletta concerto e orario

La scaletta dei concerti dei Pearl Jam è differente, nelle ultime date, ma i brani eseguiti durante il live includono brani storici della loro carriera e anche pezzi più recenti tratti proprio dall’ultimo disco in studio, Gigaton.

Il concerto inizierà alle 21,15. I White Reaper inizieranno ad esibirsi alle 18:15, i Pixies alle 19:30 circa.

Release

Even Flow

Corduroy

Immortality

Dance of the Clairvoyants

Quick Escape

Daughter

Given to Fly

Seven O’Clock

Do the Evolution

Animal

Present Tense

In Hiding

Jeremy

Why Go

Crazy Mary

Porch

Smile

Black

Alive