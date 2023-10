Pe’ vula’ nata vota è un brano di Rocco Hunt con lo scopo di sensibilizzare i giovani (e non solo) che vivono situazioni e ambienti difficili. Non ci sono mai vincitori o vinti ma solamente vittime di una guerra tra chi si trova sotto un lenzuolo, in strada, e chi è destinato a trascorrere una vita dietro le sbarre. Scegliere la via buona, migliore, è l’unica vera strada da percorrere.

Pe’ vula’ nata vota, Significato, Ascolta la canzone

E’ stato lo stesso Rocco Hunt, via social, a raccontare la genesi di questo pezzo e il significato del brano:

Qualche mese fa ho scritto questa canzone.

Mi è uscita dal profondo del cuore e in queste ultime settimane, purtroppo, le parole di questo testo sono ritornate ad essere molto attuali. Troppi ragazzi hanno perso la vita ingiustamente in questo gioco di potere, dove alla fine… nessuno vince. Quando sono stato a visitare i carceri minorili di Airola e a Nisida, ho visto negli occhi di quei ragazzi qualcosa che li accomunava: dopo aver sbagliato avrebbero dato tutto “Pe’ vula’ nata vota”. Con questo brano vorrei arrivasse un grido di speranza forte e chiaro: è meglio una capanna dove si ride che un castello dove si piange. Il sogno di una vita migliore che ci viene propinato sui social è solo un’effimera illusione. A volte si sta meglio con poco e spesso me lo dimentico anch’io.

Potete ascoltare la canzone cliccando qui e, a seguire, in streaming:

Rocco Hunt, Pe’ vula’ nata vota, Testo della canzone

Né vincitore né sconfitte ‘int’a ‘sta guerra

Ce sta nu figlio ‘e Ddio ‘int’a nu lenzulo spuorco ‘e sanghe ‘nterra

E mo a che serve ‘a fá na stesa pe vendetta

Si ‘stu figlio nn’pò turná ‘mbraccio a mamma che l’aspetta?

Troppo ampresso a fá na scelta si ‘ngalera ce vaje a quinnece

Airola, cade na lacrema ‘mmiez’ê parole

E crideme quanno te dico: “Sciglie na via bbona”

Tu haje raggione, nn’tiene niente, sì, ma a chesta età nn’se more

‘Int’a nu vascio na guagliona venne ammore

E si fa ‘a vita, è pecché vulesse na vita migliore

Ragazza madre pecché chi ‘a mettete incinta

Era n’ommo senza palle che l’amava ma pe finta

‘A dignità e ‘o curaggio ‘e chi fatica senza scuorno

Chi invece semina ‘stu male, more tutt”e juorne

E quanti ccose te putesse raccuntá ancora

Ma, si parlasse, te putesse pure spezzá ‘o core

È meglio na capanna addò se ride ‘e nu castello addò se chiagne

I’ pe turná a chillu juorno t”o giuro te desse tutt”e juorne areto

Pecché, cardillo mio, rieste a Nisida cu’mmé tu ca putisse ascí vulanno?

I’ pe vulá n’ata vota t”o giuro te desse tutt”e sbaglie areto

L’istituzione ‘nguoll’a nuje putevano fá ‘e cchiù

L’istruzione, ‘o professore puteva fá ‘e cchiù

Fuck you, nn’m’hê maje chiesto si stevo felice

Fanno cchiù paura ‘e parole ca uno nun dice

Tenimmo tutte cose, ma ‘a dinto nun tenimmo niente

Nun amammo, ce spugliammo, è tipo n’intrattenimento

E preferimmo na bucia a n’amara verità

Mo ca sapimmo tutte cose, ma nn’sapimmo cchiù campá

Annalisa era ‘a cchiù bella, na stella ‘mmiezo Furcella

Quinnec’anne età de suonne, ‘e suoje fernettero ‘int’a niente

Chillu juorno maledetto nu proiettile ‘a ‘ccedette

Era n’innocente, Ddio addò steva? Che facette?

È meglio na capanna addò se ride ‘e nu castello addò se chiagne

I’ pe turná a chillu juorno t”o giuro te desse tutt”e juorne areto

Pecché, cardillo mio, rieste a Airola cu’mmé tu ca putisse ascí vulanno?

I’ pe vulá n’ata vota t”o giuro te desse tutt”e sbaglie areto

C’affezzionammo ê cose e ce scurdammo d”e valore e ‘a capa nn’arreposa

Sempe in posa, amm”a fá e foto pe fá ‘o post

Comme si ‘a felicità fosse Instagram o TikTok

Si ‘o munno è stuorto, mannammo ‘e criature a scola

L’hann”a capí ca ‘a cultura è ‘a salvezza lloro

L’hann”a sapé che vuol dir ‘a fá ‘e sacrificie

E ca nun sempe chi ride overo è felice

È meglio na capanna addò se ride ‘e nu castello addò se chiagne

I’ pe turná a chillu juorno t”o giuro te desse tutt”e juorne areto

Pecché, cardillo mio, rieste a Nisida cu’mmé tu ca putisse ascí vulanno?

I’ pe vulá n’ata vota t”o giuro te desse tutt”e sbaglie areto

È meglio na capanna addò se ride ‘e nu castello addò

Mammà me dice sempe: “‘E solde a te nn’te cagneno pecché cunusce ‘a famme”