Pazzo e te è il nuovo singolo di Niko Pandetta & Gianni Celeste.

La canzone neomelodica è al primo posto, nella categoria “Musica“, su YouTube, per via delle visualizzazioni ottenute nelle ultime ore.

Al centro del brano, la passione per un amore proibito, per una donna che è la tentazione e alla quale fatica a non credere, nonostante si ripeta i suoi impegni e doveri, a casa con una moglie e figli che lo aspettano.

Niko Pandetta è nato a Catania nel 1991 e il suo genere è il trap/neomelodico. Come riportato da Spotify, nel 2016, Niko decide di voltare pagina e dedicarsi alla musica. Con il suo primo video musicale, dedicato allo zio, ottiene milioni di views in poche settimane. Da qui inizia il suo percorso come cantante neomelodico che lo porta, con alcuni brani a superare 40 milioni di views su youtube. In Pazzo e te collabora con Gianni Celeste, cantautore italiano celebre per i suoi brani in napoletano.

Fammi perdere

rind a luocchi tuoi vuless viver

a luntan e sti sguard si cercn

chian chian t’avvicin a me (t’avvicin a me)

Rind e man mie teng e mman toj

sto cu te passann tutt’e paranoij

e m fa mal si tu te ne vaj

me sent sul, sulu nun c stai

Ca restam nziem staser, t veng a piglià

tutt e mument sempre cu me

t preg e tu giuru, si cchiù bella da ijer

scord tutt e pensier vicin a te (vicin a te)

Quann mi vas me fai murì

stai rind o cor, dai rimm si

e rind a ment cammin tu

mannagg a te ch fai accussì

T vogl ancor, vien da me

tutt e mument sempre cu me

quann t spogliu ch malattia

p tutta a vit ti vogl a mii

E ch m fai, so pazz e te

ij vogl a te sul cu me

mi cammin rind a ment

ij t vogl p sempr (p sempr)

mi cammin rind a ment

ij t vogl p sempr

Ij so guaglione

nun teng a cap p fa ammore

so nnamurat, rincell a chi ti aspetta a cas

E’ complicato

nun teng na cap p fa sti cosi

e so spusat

teng muglier e figl a casa

Quann m vas m fai murì

stai rind o cor, m’hai ritt e si

e rind a ment cammin tu

mannagg a te ch fai accussì

T vogl ancor, vien da me

tutt e mument sempre cu me

quann t spogliu ch malattia

p tutta a vit si sul a mii

Ma ch m fai, so pazz e te

ij vogl a te sul cu me

mi cammin rind a ment (rind a ment)

e t vogl p sempr

mi cammin rind a ment

ij t vogl p sempr

Quann m vas m fai murì

stai rind o cor, m’hai ritt e si

e rind a ment cammin tu

mannagg a te ch fai accussì

T vogl ancor, vien da me

tutt e mument sempre cu me

quann t spogliu ch malattia

p tutta a vit si sul a mii

Ma ch m fai, so pazz e te

ij vogl a te sul cu me

mi cammin rind a ment

e t vogl p sempr

mi cammin rind a ment

ij t vogl p sempr (p sempr)