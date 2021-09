È nei cinema in Italia “Paw Patrol: Il Film”, il nuovo lungometraggio tratto della fortunata serie d’animazione canadese di grande successo anche nel nostro Paese. Nella colonna sonora della pellicola, c’è anche un brano a cui Adam Levine ha prestato la voce.

Parliamo di “Good mood“, brano dal 1 ottobre anche in radio.

Adam Levine, Good Mood, significato

Sui motivi che lo hanno portato a firmare il pezzo di Paw Patrol, il film, il leader dei Maroon 5 ha dichiarato che prendere parte alla pellicola lo avrebbe reso un eroe agli occhi di sua figlia e ha aggiunto:

“GOOD MOOD è semplicemente una jam divertente, felice e spensierata!”.

Adam Levine, Good Mood, ascolta la canzone

Qui sotto potete ascoltare il brano, in streaming:

Adam Levine, Good Mood, testo canzone Paw Patrol

[Verse 1]

You make me dance, yeah, you do, ooh

You got my heart beatin’ rhythms when you move

Don’t need no plans, feelin’ loose

Like there’s a rainbow of magic next to you

[Pre-Chorus]

When it’s good, when it’s bad, yeah, you got me

Not alone in this town ‘cause you make me feel

Anytime that I call, you’ll be ready

Anytime, anytime

And when I turn around, I see you there

You got a way to make a problem disappear

Up to the clouds, I’m spinning ‘round

And now you know why

[Chorus]

‘Cause no one in this world can make me feel loved

In the way that you do now

No, no one in this world can make me come down

When I’m this so good, good mood now

[Post-Chorus]

Ooh, woo-hoo (Ooh)

A good mood

[Verse 2]

Hop in my ride, don’t you know, oh?

We got the sun always shinin’ wherever we go

Don’t need no map, we just roll

Let the vibe give direction, take control

[Pre-Chorus]

When it’s good, when it’s bad, yeah, you got me

Not alone in this town ‘cause you make me feel

Anytime that I call, you’ll be ready

Anytime, anytime

And when I turn around, I see you there

You got a way to make a problem disappear

Up to the clouds, I’m spinning ‘round

And now you know why

[Chorus]

‘Cause no one in this world can make me feel loved

In the way that you do now

No, no one in this world can make me come down

When I’m this so good, good mood now

[Post-Chorus]

Ooh, woo-hoo (Yeah, ayy, ooh)

A good mood

Oh, oh-oh

Ooh, woo-hoo

You make me feel good (Oh)

A good mood

Hey, ah, ooh, ooh

[Outro]

You make me in a good mood

Woo, ooh-ooh, ooh

Yeah, yeah

Hey

Oh, oh-oh

You make me feel (Good mood)

Woo, ooh-ooh, ooh

You make me feel good (Ooh, woo-hoo)

A good mood

You make me (Ooh, woo-hoo)

Woo, a good mood

A good mood

Adam Levine, Good Mood, traduzione canzone Paw Patrol

Mi fai ballare, sì, lo fai, ooh

Hai il mio cuore che batte i ritmi quando ti muovi

Non ho bisogno di piani, mi sento sciolto

Come se ci fosse un arcobaleno di magia accanto a te

Quando va bene, quando va male, sì, mi hai

Non solo in questa città perché mi fai sentire

Ogni volta che chiamerò, sarai pronto

In qualsiasi momento, in qualsiasi momento

E quando mi giro, ti vedo lì

Hai un modo per far scomparire un problema

Fino alle nuvole, sto girando intorno

E ora sai perché

Perché nessuno in questo mondo può farmi sentire amato

Nel modo in cui lo fai adesso

No, nessuno in questo mondo può buttarmi giù

Quando sono di così buon, buon umore adesso

Ooh, woo-hoo (Ooh)

Buon umore

Salta nella mia corsa, non lo sai, oh?

Abbiamo il sole che splende sempre ovunque andiamo

Non abbiamo bisogno di una mappa, ci limitiamo a scivolare

Lascia che l’atmosfera dia una direzione, prendi il controllo

Quando va bene, quando va male, sì, mi hai preso

Non solo in questa città perché mi fai sentire

Ogni volta che chiamerò, sarai pronto

In qualsiasi momento, in qualsiasi momento

E quando mi giro, ti vedo lì

Hai un modo per far scomparire un problema

Fino alle nuvole, sto girando intorno

E ora sai perché

Perché nessuno in questo mondo può farmi sentire amato

Nel modo in cui lo fai adesso

No, nessuno in questo mondo può buttarmi giù

Quando sono di così buon, buon umore adesso

Ooh, woo-hoo (Sì, ayy, ooh)

Buon umore

Oh oh oh

Ooh, woo-hoo

Mi fai sentire bene (Oh)

Buon umore

Ehi, ah, ooh, ooh

Mi metti di buon umore

Woo, ooh-ooh, ooh

Yeah Yeah

Hey

Oh oh oh

Mi fai sentire (buon umore)

Woo, ooh-ooh, ooh

Mi fai sentire bene (Ooh, woo-hoo)

Buon umore

Mi fai (Ooh, woo-hoo)

Woo, buon umore

Buon umore