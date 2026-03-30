Paul McCartney immortale, lo fa a 83 anni: l’annuncio ufficiale

Paul McCartney sembra davvero immortale, e a 83 anni pare pronto al grande passo: c’è già l’annuncio ufficiale.A 83 anni Paul McCartney torna con un nuovo album e lo fa ripartendo da dove tutto è iniziato: i ricordi personali, prima ancora della fama. La data è fissata: 29 maggio 2026. Il disco si intitola The Boys Of Dungeon

Paul McCartney sembra davvero immortale, e a 83 anni pare pronto al grande passo: c’è già l’annuncio ufficiale.

A 83 anni Paul McCartney torna con un nuovo album e lo fa ripartendo da dove tutto è iniziato: i ricordi personali, prima ancora della fama. La data è fissata: 29 maggio 2026.

Il disco si intitola The Boys Of Dungeon Lane ed è il primo lavoro inedito dopo cinque anni. Non è un ritorno costruito su nostalgia generica, ma su un luogo preciso, Liverpool, e su un periodo molto delimitato. Dungeon Lane esiste davvero. È una strada vicino alla casa d’infanzia di McCartney. Ed è lì che si concentra il racconto.

Un album che guarda indietro, senza cercare altro

Il singolo già pubblicato, Days We Left Behind, chiarisce subito il tono. Non c’è ricerca di attualità. C’è una ricostruzione di momenti, di contesti, di relazioni.

McCartney lo dice in modo diretto: scrive del passato perché è quello che conosce meglio. Non è una scelta artistica dichiarata, sembra più una conseguenza.

Dentro il disco tornano i primi anni con John Lennon e George Harrison, prima della fase pubblica dei The Beatles. Un periodo meno raccontato, almeno nei dettagli quotidiani. Non c’è una narrazione epica. Piuttosto frammenti. Episodi, sensazioni, riferimenti a una vita ancora lontana dal successo.

Il suono resta variegato, ma non è il centro del nuovo progetto

Dal punto di vista musicale, il lavoro viene descritto come eclettico. McCartney suona più strumenti, cambia registro, alterna stili. La produzione è affidata a Andrew Watt, già coinvolto in progetti con artisti di primo piano. Un nome che garantisce una certa direzione sonora, ma senza cambiare la natura del progetto.

Qui il suono sembra secondario rispetto al contenuto. Le canzoni servono a costruire un racconto più che a inseguire una forma precisa. Il dato più concreto resta l’attività. McCartney non si è mai fermato davvero. Dal primo album solista McCartney nel 1970, passando per i Wings, fino agli ultimi lavori.

Anche negli ultimi anni ha mantenuto una presenza costante, tra pubblicazioni e interventi pubblici. Nel 2025 aveva attirato attenzione con una traccia silenziosa inserita in una ristampa, legata a una presa di posizione sul diritto d’autore e sull’intelligenza artificiale. Un gesto che aveva poco a che fare con la musica in senso stretto, ma molto con il controllo delle opere.

Cosa cambia per chi ascolta Paul McCartney fra la nostalgia di un tempo e i nuovi fan

Un disco come questo non punta a intercettare nuovi pubblici in senso diretto. Parla soprattutto a chi già conosce il percorso. Chi ascolta trova riferimenti precisi. Nomi, luoghi, situazioni. Non sempre immediati per chi arriva da fuori. Eppure resta un elemento che tiene insieme tutto: la continuità. Non tanto nel suono, ma nella presenza.

A 83 anni, pubblicare un album con materiale nuovo non è un’operazione frequente. Ma nel caso di McCartney sembra quasi una naturale prosecuzione. E forse è proprio questo il punto. Non un ritorno, ma un passaggio che si inserisce in una linea che non si è mai interrotta davvero.