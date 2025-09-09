Paul McCartney e Billie Eilish tra il pubblico del concerto reunion degli Oasis a Los Angeles

Al Rose Bowl di Los Angeles il tour degli Oasis accoglie tantissimi ospiti illustri: tra loro anche sir Paul McCartney e Billie Eilish con l’ex Beatles che ha confessato tutta la sua ammirazione per la band dei fratelli Gallagher

Si parla di almeno 90mila spettatori e almeno 300mila richieste andate deluse per il concerto che ha riportato gli Oasis a Los Angeles, sicuramente uno degli eventi più attesi dell’anno all’interno del gigantesco Rose Bowl Stadium di Pasadena.

Due soli gli show previsti perché il serratissimo concerto della reunion della band non consentiva ulteriori estensioni.

Oasis, a colpi di sold out

Il primo dei due sold out previsti in California è stato un concerto straordinario, per quanto non molto diverso da quelle che erano state le esibizioni nel Regno Unito Londra: un pubblico entusiasta con tantissime celebrità. Tra queste anche Paul McCartney e Billie Eilish, due figure simboliche di epoche e generazioni diverse, immortalate tra la folla in un evento che ha superato i confini della musica per trasformarsi in un momento di cultura pop globale.

McCartney è stato ripreso mentre filmava Little By Little cantata da Noel Gallagher, rimanendo in piedi durante l’intera performance. All’uscita, ha definito il concerto con un secco e potente: “Fabulous”. Un attestato che pesa, considerando l’influenza che i Beatles hanno avuto sugli Oasis e l’ammirazione mai nascosta dei fratelli Gallagher per Sir Paul.

Beatles e Oasis: un legame indissolubile

Il legame tra gli Oasis e i Beatles è sempre stato dichiarato, a volte persino ingombrante. Noel nel 2015 aveva scherzato dicendo che avrebbe considerato una reunion solo se Paul McCartney avesse scritto un nuovo singolo per la band. E Macca aveva risposto subito “non c’è problema”.

Oggi quell’immagine si trasforma in realtà simbolica, con l’ex Beatle seduto in platea ad assistere al ritorno trionfale del gruppo di Manchester.

Gli stessi Fratelli Gallagher non hanno mai nascosto la venerazione per McCartney. Liam, in particolare, ha raccontato aneddoti surreali dei loro incontri, come quando Sir Paul lo invitò a prendere un margarita e lui pensò si trattasse di una pizza. Episodi che rivelano un rapporto di reciproca simpatia e di grande rispetto artistico. Si dice che Noel, in gran segreto, nella sua collezione di strumenti abbia un basso appartenuto a McCartney: solo per collezione perché d’abitudine lui non suona il quattro corde…

Oasis, scaletta, emozioni e dediche

Il concerto losangelino ha proposto una scaletta che alternava classici intramontabili come Wonderwall, Don’t Look Back in Anger e Champagne Supernova – che come di consueto ha chiuso una scaletta emotivamente intensissima – a brani meno scontati – con un impianto visivo imponente che univa pop arte psichedelia per concludersi in un clamoroso show di fuochi artificiali. Qualche giorno prima, al MetLife Stadium del New Jersey, gli Oasis avevano dedicato Live Forever alle vittime della strage di Minneapolis, un gesto che ha sottolineato la volontà di restare connessi con l’attualità.

A Los Angeles, invece, l’atmosfera è stata celebrativa e trascinante, forse anche più festosa: Liam e Noel hanno chiacchierato e sorriso dimostrandosi affiatati e in sintonia. Una riconciliazione che si riflette nella musica e nella rinnovata energia sul palco.

Le prossime tappe del tour

Dopo le due date californiane, la band proseguirà con uno show a Città del Messico prima di tornare in Europa per i due eventi extra a Wembley Stadium, ovviamente già sold out. Successivamente, il tour si sposterà in Asia e Sud America, con date in Corea del Sud, Giappone, Australia, Argentina, Cile e Brasile.

A questo punto si attende solo la conferma delle tante voci che riguardano una ripresa del tour in Europa che li possa portare anche in Italia dove avevano bucato lo show di Rho, arrivato che era in programma subito dopo la clamorosa lite di Parigi che segnò la loro separazione nell’agosto 2009.

La scaletta degli Oasis a Pasadena

Hello

Acquiesce

Morning Glory (

Some Might Say

Bring It On Down

Cigarettes & Alcohol

Fade Away

Supersonic

Roll With It

Talk Tonight

Half the World Away

Little by Little

D’You Know What I Mean?

Stand by Me

Cast No Shadow

Slide Away

Whatever

Live Forever

Rock ‘n’ Roll Star

BIS

The Masterplan

Don’t Look Back in Anger

Wonderwall

Champagne Supernova