Minaccia bionda è il titolo del nuovo libro di Patty Pravo, curato da Pino Strabioli e Simone Folco. E’ composto da 192 pagine ed è in edizione illustrata con foto e immagini selezionate che ripercorrono la carriera della cantante.

Cliccando su Ibs, è possibile leggere un estratto del libro, la prefazione a cura di Strabioli che ci anticipa il punto di vista delle pagine e del volume:

Patty Pravo si racconta da sola. Non servono le date, le parole, i titoli dei brani che fanno la storia della musica, gli anni solitari, i numeri, il successo internazionale. Patty ha scritto con la voce e con la propria immagine interi decenni restando fuori e dentro la Storia. Ha influenzato modi e mode di generazioni.Allergica alle definizioni, con il suo corpo libero e perfetto, con gesti iconici, è stata e continua a essere uno stile fuori dal tempo. Nello sguardo ha la distanza e la presenza.Sa di essere Patty Pravo, ma è capace di dimenticarlo quando cammina senza ombrello sotto la pioggia, quando si ferma a parlare con un suonatore ambulante. La libertà per lei è una condizione naturale. Ha stracciato contratti milionari, ha lasciato l’Italia per l’America, l’America per l’Africa, l’Africa per la Cina. Un viaggio infinito e costante.Ormai è leggenda il suo tragitto Venezia-Londra, inutile ripercorrerlo. Nicoletta Strambelli è una persona. Patty Pravo un’opera d’arte.

Patty Pravo sarà ospite della puntata di domenica 6 dicembre 2020 di Domenica In. Nello studio/salotto di Mara Venier, l’artista parlerà dell’opera e si esibirà in uno dei suoi più grandi successi, E dimmi che non vuoi morire, con cui ha partecipato a Sanremo e scritto da Vasco Rossi.

L’ultimo disco pubblicato risale al 2019 e si intitola Red. All’interno dell’album è presente la traccia “Un po’ come la vita” che ha interpretato insieme a Briga proprio sul palco del Teatro Ariston, quello stesso anno.