Patty Pravo: età, carriera e vita privata dell’artista

Classe 1948, Patty Pravo è tra le voci più originali della musica italiana. Personalità sensuale e talento originale è riuscita a conquistare fama e successo divenendo anche un’icona di stile e moda. Nicoletta Strambelli, vero nome di Patty Pravo, è nata a Venezia ed è cresciuta con i nonni che frequentavano un ambiente intellettualmente elevato: tra gli amici di famiglia c’erano poeta Ezra Pound e al cardinale Angelo Roncalli, futuro papà Giovanni XXIII. Grazie ai nonni, che hanno incoraggiato il suo talento, ha studiato al Conservatorio Benedetto Marcello e frequentato alcuni corsi di danza.

Non ancora maggiorenne ha deciso di lasciare la sua città per andare a vivere a Londra, tra i suoi desideri più grandi c’è quello d’imparare a parlare inglese. Nella città del Regno Unito esprime appieno la sua libertà, frequenta diversi ambienti ed è spesso invitata a party e feste di prestigioso. Intanto a Roma il Piper conquista la scena della dolce vita e quando Nicoletta ne sente elogiare la fama decide di volare nella capitale per diventare parte di quella realtà.

Alberigo Crocetta, all’epoca agente e proprietario della nota discoteca, la ingaggia per ballare e in seguito le chiede di cantare. Il Piper è frequentato d’artisti di spessore come Luigi Tenco, Arbore e Boncompagni che non restano indifferenti al suo talento. Il regista tv scrive per lei Ragazzo Triste, ma Patty non accetta subito di cantare il brano. E’ convinta che il testo della canzone non sia adatto a lei. Le titubanze dell’artista vengono smentite dal successo della canzone, che conferisce a Patty Pravo fama e popolarità.

Patty Pravo tutti i successi

Dopo l’affermazione di Ragazzo Triste, la carriera di Patty Pravo è inarrestabile. Con La bambola conquista le hit e si conferma un’artista alternativa, dalla personalità anticonformista, e dai look originali che dettano tendenza. Il suo fascino androgino. atipico rispetto al periodo, diventa una sua particolarità molto apprezzata anche dalla stampa, che non manca di elogiare la sua bellezza. Pazza idea scritta con Giovanni Ullu, Pensiero Stupendo, sono solo alcuni dei suoi successi.

Vasco Rossi ha scritto per lei Dimmi che non vuoi morire, brano presentato a Sanremo che ha riscosso un successo sorprendente. Patty Pravo rappresenta il nuovo volto della femminilità, un modello di crescita e cambiamento che va oltre gli schemi e le convenzioni correnti. La cantante non ha mai temuto le sfide: si è prestata a testare nuovi suoni e tecnologie. E’ un’artista eclettica e completa. Ha partecipato a Sanremo nove volte, ma non ha mai vinto. Ha tuttavia ottenuto il Premio della Critica in diverse occasioni.

Amori, passioni e malattia dell’artista

Patty Pravo ha avuto diversi fidanzati e mariti. E’ stata sposata ben 5 volte anche se solo tre matrimoni sono considerati ufficiali: Ha sposato il batterista Gordon Faggetter, l’antiquario romano Franco Baldieri, e Riccardo Fogli. Tutti amori vissuti con passione e intensità che non hanno avuto un esito positivo. In seguito si è legata a Paul Martinez, che ha sposato e poi a Paul Jeffrey. Nel periodo in cui ha vissuto a San Francisco ha avuto una storia importante con Jack Johnson.

Ad oggi la cantante si dichiara felicemente single, sta bene con se stessa e non ha bisogno di qualcuno al suo fianco. In diverse interviste Patty Pravo ha ammesso di non essere stata bene. La cantante in passato ha dovuto fronteggiare gli attacchi di panico e la depressione e ha vissuto momenti difficili. Per lunghi periodi si è chiusa in casa e non voleva vedere nessuno. E’ riuscita a superare il momento no grazie alla musica e agli affetti più cari. Inoltre da qualche anno è dedita alla beneficenza: aiutare gli altri la fa sentire bene.