Si esibirà mercoledì 27 luglio 2022 a Roma, all’Auditorium Parco della Musica, Patti Smith, attesa per la tappa del suo tour nella Capitale italiana. La cantautrice interpreterà i brani più noti e significativi della sua carriera includendo alcune celebri cover, da Bob Dylan a Neil Young. Qui sotto potete leggere tutte le informazioni sui biglietti ancora disponibili e sulla scaletta del concerto, con tutte le canzoni interpretate durante il live.

Patti Smith, Roma, 27 luglio 2022, Info biglietti

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto di Patti Smith all’Auditorium Parco della Musica, in programma mercoledì 27 luglio 2022. Il prezzo si aggira dai 35 euro (Tribunetta Alta Med. Balaustra Visib.Ridotta) fino ai 55 euro del Parterre laterale numerato. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Patti Smith, Roma, 27 luglio 2022, Scaletta concerti

Ecco la scaletta con tutte le canzoni in programma nel concerto di Patti Smith all’Auditorium Parco della Musica, a Roma. Il live inizierà alle 21.

Redondo Beach

Grateful

The Wicked Messenger (Bob Dylan cover)

Footnote to Howl (Allen Ginsberg cover)

My Blakean Year

Nine

Free Money

Ghost Dance

Dancing Barefoot

Beneath the Southern Cross

I Wanna Be Your Dog / Walk on the Wild Side

After the Gold Rush (Neil Young cover)

Because the Night

Pissing in a River

Gloria (Them cover)

People Have the Power

Auditorium Parco della Musica, Roma, Come arrivare

Ecco le informazioni per raggiungere l’Auditorium Parco della Musica a Roma.

Con la metropolitana:

Metro A – fermata Flaminio poi Autobus 2 o M

Ferrovia Roma-Nord – fermata Piazza Euclide

In autobus:

Linea 910 – capolinea Termini/Piazza Mancini

Linea 53 – Capolinea Piazza Mancini/Piazza San Silvestro

Linea M – Capolinea Stazione Termini/Viale Pietro de Coubertin (Auditorium) dalle ore 17 fino al termine dell’ultimo spettacolo. Partenze ogni 15 minuti

Linea 2 – Capolinea P.le delle Canestre (Villa Borghese/P.le Flaminio)/P.zza Mancini

In auto:

G.R.A. uscita Flaminio Saxa Rubra, direzione Corso di Francia

Lungotevere Flaminio/Viale Tiziano, altezza Palazzetto dello Sport

Per quanto riguarda i parcheggi, sono disponibili presso la struttura. E sono presenti inoltre posti auto per i diversamente abili.

La struttura è adibita ad accogliere le persone diversamente abili. Nella sala Cavea, i posti a sedere dedicati ai diversamente abili sono quelli della gradinata inferiore. Presso l’Auditorium Parco della Musica c’è ampia possibilità di parcheggio, con posti riservati ai diversamente abili.