Partenope, Liberato: testo, video, significato della canzone

E’ finita in tendenza su Youtube, nella sezione musica, ‘Partenope’, il nuovo singolo di Liberato. Il video ufficiale, dedicato alla sirena che ha dato il nome alla città campana, è diretto da Francesco Lettieri e annovera tra i protagonisti, gli attori Giacomo Rizzo e Tonia Laterza.

Il singolo è il primo estratto del nuovo album che porta per titolo ‘Liberato II’ contenente 7 brani.

Cliccando sulla foto, in basso, trovate la clip musicale della canzone.

Il testo di ‘Partenope’

Ô chiostro ‘e Santa Chiara na matin te ‘ncuntraje

Accumminciaje a cantá, nun l’aggio fatto maje

“Staje calmo”, rispunniste, “‘E na manera ammà apparà”

“Ce stanno tutt”e cumpagne, mo nun pozzo parlá”

‘A primma vota ascettemo, ô mare ma purtaje

Dicette: “Me faje chiagnere, tu me faje male assaje”

E pop allora ‘int’a chillu mumento c”a vasaje

“Ammò, so’ na sirena”, ricette e me guardaje

Ce piace a ballá ‘nnanz’a tutte quante

No, nun se ne fotte ‘e chi ce sta annanz’

Dice: “S’Agapõ” cu na sola ‘nganna

Semp’ pe piacere, maje pe cummanno

Chesta è na dio ‘e petra, ma nun so’ penza

Ce piace ‘e fá ‘a femmena ‘e cunferenza

Chella voce è n’arma senza licenza

Baby, nun te pozzo fá resistenza

‘Nnammurato for the first time, na-na, na-na

‘Nnammurato for the first time, na-na, na-na

‘Nnammurato for the first time, na-na, na-na

‘Nnammurato for the first time, na-na, na-na

‘Nnammurato for the first time, na-na, na-na

‘Nnammurato for the first time, na-na, na-na

Ma che ce tene chesta? Na, na, na, na, na

Nun se perde maje na festa, na, na, na, na, na

‘Int’ô lietto è na tempesta, na, na, na, na, na

‘Nnammurato for the first time, na, na, na, na, na

Lievate ‘a cammesella, na, na, na, na, na

‘Bbasci ‘sta scalinatella, na, na, na, na, na

‘O ritratto ‘e nanninella, na, na, na, na, na

Comm è tosta ‘a piccerella, na, na, na, na, na

Ô chiostro ‘e Santa Chiara a mezanotte me purtaje

Accumminciò a parlá, nun l’eva fatto maje

“Stai calmo, ma ce sta nu fatto che t’aggia cuntá

Ammò, so’ na sirena”, ricette e me guardaje

‘Nnammurato for the first time, na-na, na-na

‘Nnammurato for the first time, na-na, na-na

‘Nnammurato for the first time, na-na, na-na

‘Nnammurato for the first time, na-na, na-na

‘Nnammurato for the first time, na-na, na-na

‘Nnammurato for the first time, na-na, na-na

Ce piace ‘e cantá ‘nnanz’a tutte quante

No, nun se ne fotte ‘e chi ce sta annanz’

Sempe cu na mano ca sta accucchiann’

A ffá ammore ô Parco d”a Rimembra-bra-bra

Ma che ce tene chesta, na, na, na, na, na

Cu chell’aria ‘e principessa, na, na, na, na, na

P’na stupida promessa, na, na, na, na, na

‘Nnammurato for the first time, na, na, na, na, na

‘Nnammurato for the first time (Na-na, na-na)

‘Nnammurato for the first time (Na-na, na-na)

‘Nnammurato for the first time (Na-na, na-na)

‘Nnammurato for the first time (Na-na, na-na)

(Na-na, na-na, na-na, na-na)

(Na-na, na-na)

(Na-na, na-na)

(Na-na, na-na)

(Na-na, na-na)

Nu juorno bell’e bbuon a ‘sta guagliona nun’a truvaje

Chiedette a tutte parte, nisciuno me pensaje

Nun te n’adduone ca ‘sta piccerella t’affunnaje

“Ammò, era na sirena”, ricette e me guardaje.