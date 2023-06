Paradiso artificiale è un brano di Tedua feat. Baby Gang, Kid Yugi presente nel nuovo disco del cantante, “La divina commedia“, uscito il 2 giugno 2023. L’album vanta la presenza di featuring con colonne del rap come Gue, Marracash, Salmo, ma anche rappresentanti della nuova scuola come Bresh, Geolier, Lazza, Rkomi e Sfera Ebbasta, fino alle nuove leve come Baby Gang, BNKR44 e Kid Yugi, e di Federica Abbate, unica donna e una delle cantautrici contemporanee più amate.

La parte musicale è stata invece quasi interamente supervisionata da Shune, Chris Nolan e Dibla con la partecipazione di altri nomi eccellenti alle produzioni: Charlie Charles, Sick Luke, Night Skinny, Zef, Daves.

Il brano fa riferimento a un forte peso nel petto e a ferite, legate a una situazione emotivamente dolorose. L’artista esprime il desiderio di dire molte cose, ma le parole non sembrano essere sufficienti. Parla di Milano, di zone difficili e ambienti legati alla droga. Un passato che non rappresenta più il presente (“Da tutti quei giri loschi, da tutti quei giri strani, Ora siamo a posto, ci siam lavati le mani, A parte gli avvocati e a parte i tribunali, Ora è tutto passato, oggi pensiamo al domani”).

Tedua, Paradiso artificiale, Testo della canzone

Produzione Riconoscimenti: Chris Nolan, DIBLA

Autori /Compositori: M. Molinari, F. Stasi, Z. Mouhib, E. Frasca / C. Mazzocchi, L. Ghiazzi, L. Di Blasi, T. Holopainen

(Sai come mi chiamo, io non so come ti chiami)

Ah

Attraverso lo Stige, le mura di Dite

Vengo dal minerale, dall’acciaio, dal nichel

Stavamo con i taser, mo condividiamo il teaser

Si parlava di droga, ora di cifre

Questo peso in petto è solo polmonite

Rinasco con le spine, sono pieno di ferite

Troppe cose da dire, non bastano le matite

Sei la luce che mi guida o il diavolo che mi uccide

Perché questa non è musica, questo è il mio martirio

Un istante di chiarezza in un ventennio di delirio

Ho pianto così tanto che non basterà il collirio

Per quanto punto in alto non mi basterà l’Empireo

Questo vuoto non è fisico, non basterà riempirlo

Non mi basterà un video per esprimerlo

Un rigo per descriverlo, un calmante a sopprimerlo

Un click a condividerlo, uno sparo per l’epilogo

Io preferisco i ladri agli infami, gli assassini agli ignavi

Gli strozzini agli avari, le corna alle ali

Volevamo il potere, non essere milionari

Essere i migliori e non essere più ignorati

Vorrei essere più forte

Ma tutti i passi sono falsi se le strade sono rotte

Uscii a riveder le stelle, trovai solo la morte

Tu cercami di notte (Ah, ah), Kid Yugi

Giro coi negri africani, mica negri americani

Sono più un negro dei negri italiani

Mangio fufu con le mani, bevo bissap, fumo jwani

Sai come mi chiamo, io non so come ti chiami

Da tutti quei giri loschi, da tutti quei giri strani

Ora siamo a posto, ci siam lavati le mani

A parte gli avvocati e a parte i tribunali

Ora è tutto passato, oggi pensiamo al domani

Eoh, qui Narcos Noyz dall’ultimo girone dei dannati.

Per ricordarvi che non è solo pe’ i sordi, la gloria, la fama.

È pe’ l’inferno che se scatena

Tedua, Tedua

Milano mala, ma la verità è che la città è malata

In circonvalla fai i duecento, segna il tempo in gara

Via Gola, notte fonda, gira in ronda la madama

Gente con la mamma che lavora in viale Zara

Io non faccio mai la spia, io non metto mai la maschera

The Mask, Cameron Diaz, dimmi chi è il più real

Sei sordo, Beethoven, tipe a bordo nel Rover

Venti al polso (Uh), è un Rolex, ma non dice l’ora della morte

“Pon de Replay” di Rihanna mentre lancio cash

Nello strip club di New York, kidnapped con il boss

Quella tipa ha il culo grande, non è Ariana Grande (Ahahah)

Ma una ventunenne del South Bronx (Oh)

Okay, da che parte stai? (Eh)

Tavolo cash game (Eh), difenderò il big blind

Sopra uno yacht in Costa Smeralda

Il GIP che intercetta alla cornetta chi parla (Pow)

