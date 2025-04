Papa Francesco e Sanremo 2025, il ricordo di Carlo Conti: “Un momento unico”

Non si esaurisce il cordoglio generale che si stringe attorno alla morte di Papa Francesco, il Papa del popolo, scomparso in un giorno che per i cattolici è un giorno di grande festa, essendo il giorno successivo alla Resurrezione di Gesù. Un dettaglio che appare paradossale, perché in questo giorni tutti hanno pianto la sua morte, ma che in un certo senso ricorda anche lo spirito di questo Papa, spesso scherzoso, aperto al dialogo.

Nel mondo dello spettacolo sono tante le voci che si susseguono per ricordare il Pontefice, per rendere omaggio a una figura universale che, al di là del credo, è riuscita a conquistare anche i cuori più scettici. E in Italia, uno dei programmi televisivi più importanti di sempre, la kermesse musicale più iconica, ha avuto la fortuna di averlo come protagonista, anche solo per qualche minuto.

Un evento che riflette l’unicità di Papa Francesco, sempre molto vicino all’attualità, sia nelle cose belle che in quelle brutte. Un Pontefice che lascia un’eredità enorme, un passo avanti della Chiesa Cattolica che rimarrà nella storia. Proprio Carlo Conti, in questi giorni, ha voluto ricordare quel momento al Festival di Sanremo, quando, davanti a milioni di telespettatori, Francesco ha pronunciato parole importantissime di amore e di speranza.

Papa Francesco al Festival di Sanremo: esortava alla pace pensando soprattutto ai bambini,

Tutti hanno speso una parola, un pensiero, un messaggio per Papa Bergoglio. Carlo Conti, intervistato da AdnKronos nel giorno della morte del Papa, non ha esitato a dire la sua, definendolo un uomo straordinario, capace di lasciare un segno non solo nei credenti ma anche nei non credenti.

“Credo – ha dichiarato Conti – che oggi sia una giornata triste per l’umanità, sia per quelli che credono sia per quelli che non credono. In questo sta la grandezza di Papa Francesco, che ha rappresentato tantissimo per i credenti ma che è stato anche una figura importante per i non credenti. È stato un grande Papa, ma anche un grande uomo. “

Conti ha ricordato con particolare emozione il videomessaggio inviato da Bergoglio al Festival di Sanremo, un gesto inaspettato che ha definito “un momento unico, irripetibile”. Il messaggio del Papa, infatti, era stato richiesto direttamente da lui con una lettera, senza troppe speranze di ricevere una risposta. E invece il Papa, “facendo di testa sua”, decise di intervenire con parole forti, che esortavano alla pace, rivolgendosi soprattutto ai bambini, i più indifesi, vittime innocenti delle guerre nel mondo. Un capitolo bellissimo della televisione e della musica, non solo italiana ma del mondo intero.

Conti sottolinea anche un altro passaggio toccante del messaggio: il Papa ricordò con tenerezza quando, da bambino, ascoltava le canzoni con sua madre, sottolineando così il potere della musica come strumento di unione e memoria. Il conduttore ha voluto anche condividere un suo prezioso ricordo: il suo incontro personale con il Pontefice: “Personalmente ho una serie di ricordi e di occasioni nelle quali ho avuto modo di incontrarlo, non per ultima la Giornata Mondiale dei Bambini che ho avuto l’onore di condurre allo Stadio Olimpico”.