Nuovo appuntamento per poter ascoltare Paolo Nutini dal vivo, questa sera, 27 luglio 2022, al Teatro Antico a Taormina (Messina). Il cantante è in tour in Italia e interpreterà i brani più noti della sua carriera insieme ai pezzi più recenti, presenti nel suo ultimo disco in studio, Last night in the Bittersweet. Non mancheranno cover come la celebre “Dream a little dream of me” e il classico di Fred Buscaglione, Guarda che luna. Qui sotto potete trovare tutte le informazioni sul concerto a Taormina, dalle informazioni sui biglietti alla scaletta delle canzoni.

Paolo Nutini, Taormina, 27 luglio 2022, Biglietti

Non sono più disponibili biglietti per il live di Paolo Nutini, a Taormina. Il concerto è sold out.

Paolo Nutini, Taormina, 27 luglio 2022, Scaletta concerto

Qui sotto la scaletta del concerto che inizierà alle 21.30:

Afterneath

Lose It

Scream (Funk My Life Up)

Acid Eyes

Stranded Words (Interlude)

Radio

Dream a Little Dream of Me (Ozzie Nelson and His Orchestra cover)

Guarda che luna (Fred Buscaglione cover)

Coming Up Easy

Cherry Blossom

Petrified in Love

Jenny Don’t Be Hasty / New Shoes

Pencil Full of Lead

Candy

Everywhere

Through the Echoes

Iron Sky

Shine a Light

Paolo Nutini, Taormina, Teatro Antico, Come arrivare

Qui sotto tutte le informazioni sul concerto a Taormina (Messina). Ecco come arrivare con i mezzi pubblici.

Il teatro Antico si trova a pochi passi dal Corso Umberto e dal centro storico della città ed è semplice da raggiungere a piedi.

In autobus

Taormina ha il suo moderno bus terminal proprio al centro della città. Frequenti autobus (compagnia “Interbus”) partono da Palermo, Catania (aeroporto incluso) e Messina.

In funivia

La funivia consente in modo facile e comodo di raggiungere in pochi minuti la zona a mare di Taormina con il centro. La stazione di partenza è ubicata in via Pirandello a pochi metri da “Porta Messina”.