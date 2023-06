All’Ippodromo Snai San Siro stasera, 24 giugno 2023, si esibirà Paolo Nutini, il cantautore scozzese dalla voce graffiante e amatissimo dal pubblico italiano che torna nel nostro paese dopo i 9 concerti sold out dello scorso anno. A scaldare il palco prima di lui saranno la band alternative-rock di New York Interpol (di ritorno live in Italia a distanza di 5 anni dal loro ultimo concerto nel nostro paese) e i Fast Animals and slow kids (la rock band di Perugia che in 15 anni di carriera ha convinto pubblico e critica conquistando i principali palchi del bel paese).

Gli I-Days MIlano Coca-Cola sono diventati negli anni garanzia di un cast artistico di alto livello e sempre attuale che risponde alle esigenze di un pubblico davvero appassionato di musica ogni giorno più attento e variegato.

Nato nel 1999 e inizialmente noto come Independent Days Festival, l’I-Days ha ospitato fin dagli esordi grandi nomi della musica mondiale: Arcade Fire, Arctic Monkeys, Blink 182, Green Day, Imagine Dragons, Justin Bieber, Kasabian, Liam Gallagher, Linkin Park, Manu Chao, Muse, Nine Inch Nails, Noel Gallagher’s High Flying Birds, Pearl Jam, Placebo, Queens Of The Stone Age, Radiohead, Sigur Ros, Sonic Youth, The Killers, The Offspring, Tool, Velvet Revolver.

Qui sotto potete leggere la scaletta del concerto e le informazioni sui biglietti in data 24 giugno 2023.

Paolo Nutini, 24 giugno, Milano, la scaletta del concerto

L’inizio del live -incluse le band Interpol e i Fast Animals and slow kids inizierà alle 18.

Afterneath

Scream (Funk My Life Up)

Let Me Down Easy

Heart Filled Up

Acid Eyes

Through the Echoes

Coming Up Easy

New Shoes

Petrified in Love

Pencil Full of Lead

Stuck In The Middle With You (Stealers Wheel cover)

Take Me Take Mine

Caledonia (Dougie MacLean cover)

Candy

Everywhere

Cherry Blossom

Iron Sky

Shine a Light

Paolo Nutini, 24 giugno, Milano, biglietti concerto

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto di Paolo Nutini all’Ippodromo Snai San Siro di Milano. Il prezzo è di 46 euro per il Posto Unico. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto dei biglietti.